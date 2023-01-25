Erdoğan NATO kapısını kapattı... İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan itiraf gibi açıklama

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Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türk Elçiliği önünde Kur’an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor.

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala en sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan İsveç'teki alçak eyleme ilişkin şu ifadeleri kullandı;

'Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey.'

Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapısını kapatması üzerine İsveç'in içinde bulunduğu zor durumu yansıtan açıklama bizzat Başbakan Ulf Kristersson'dan geldi.

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Dagens Nyheter'da yer alan habere göre, Başbakan ülke için hiçbir ulusal güvenlik konusunun İsveç ve Finlandiya'nın hızla NATO'ya katılmasından daha önemli olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Savunma Bakanı Pål Jonson ile kameraların karşısına geçen Kristersson, 'İsveç'teki herkesi ciddiyeti anlamaya davet etmek istiyorum' sözleri ile İsveç'in içinde bulunduğu durumu özetledi.

Bu açıklama 'Başbakan İsveç'in içinde bulunduğu zor durumu itiraf etti' şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.

'Erdoğan İsveç'e kapıyı kapattı mı?' sorusu üzerine Kristersson, 'Kimsenin bunu bu şekilde yorumladığını sanmıyorum. Bir öfke var' dedi.

'İsveç, Erdoğan'ın fikrini değiştirmesi için ne yapabilir?' sorusuna İsveç Başbakanı'nın yanıtı ise şöyle oldu;

'Türkiye kendi kararını veriyor. İşleyen bir diyaloğa dönmemiz, İsveç-Finlandiya-Türkiye anlaşmasına uymamız gerekiyor.'

İsveç'teki skandal eylem sonrası Twitter üzerinden açıklama yapan Kristersson, 'İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez' demişti.

'Pek çok kişi için kutsal olan bir kitabı yakmak son derece saygısız bir davranıştır' diyen İsveç Başbakanı sözlerine şöyle devam etmişti;

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