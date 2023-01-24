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Provokatör skandala doymuyor... İsveç'te Kuran yakan siyasetçiden bir tehdit daha

Güncelleme Tarihi:

#İsveç#Rasmus Paludan#Dünya
Provokatör skandala doymuyor... İsveçte Kuran yakan siyasetçiden bir tehdit daha
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 13:33

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakan Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, kendisine 'terörist' diyen Çeçenistanlı Hamzat Çimayev'e yanıt verdi. Provokatör sıradaki eylemi için adres vererek bir skandala daha imza attı

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NATO üyeliği Ankara’nın onayına bağlı olan İsveç'te ırkçılık ve nefret dolu bir provokasyona imza atan Rasmus Paludan bir kez daha gündemde.

Türkiye'nin tepkisi sonrası İsveç Başbakanı geri adım atarken provokasyonun mimarı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, sıradaki eylemi için adres vererek bir skandala daha imza attı.

Paludan, kendisine 'terörist' diyen Çeçenistanlı İsveç vatandaşı sporcu Hamzat Çimayev'e sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Paludan Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kuran yakacağını söyledi ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Hamzat'ın bana hakaretine karşılık ve tüm Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim' dedi.

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakan Paludan'a tepki gösteren Çimayev, Danimarkalı siyasetçi için 'terörist' demişti.

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İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın hem İsveç hem de Danimarka vatandaşlığı bulunuyor.

'PİŞMAN MISIN?' SORUSUNA SKANDAL YANIT

Geçtiğimiz günlerde ülke basınına konuşan Paludan, Türkiye'ye gol attığımda işte bu diye düşündüm' dedi ve ekledi; 'İşler hayal ettiğim gibi olmadı.'

Expressen gazetesinin 'pişman mısın?' sorusunu yönelttiği ırkçı siyasetçi şu cevabı verdi;

'Oh hayır. Bunu yaptım çünkü önemli siyasi sebepler olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çok insanın beni ölümle tehdit etmesine üzülüyorum.'

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İmza attığı provokasyondan sonra tehdit mesajları aldığını belirten Paludan, 'Çok somut tehditler alıyorum. Sosyal medyada dakikada beşi tehdit olmak üzere yaklaşık 20 mesaj alıyorum' dedi.

Paludan gazetenin 'korkuyor musun?' sorusuna ise şu yanıtı verdi;

'Evet, birisi açıkça beni öldüreceğini yazdığında korkabilirim.'

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#İsveç#Rasmus Paludan#Dünya

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