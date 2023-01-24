Finlandiya verdiği sözden geri dönebilir! 'Erdoğan'ın ses tonu hiç bu kadar sert olmamıştı'

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İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK/YPG yandaşlarının gerçekleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırı ve daha sonrasında Rasmus Paludan isimli siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına Türkiye'nin tepkisi sert oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN SES TONU HİÇ BU KADAR SERT OLMAMIŞTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsveç basınında geniş yer bulurken Aftonbladet gazetesine konuşan uzmanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses tonunun daha önce hiç bu kadar sert olmadığına dikkat çekti ve NATO üyeliği için ışığın azaldığını vurguladı.

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Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü başkanı Paul Levin, "Türkiye Noel'den önce İsveç'in yeterince ilerlemediği söylese de, hala daha uzlaşmacı bir ton vardı. Erdoğan'ın sözleri ciddiye alınmalı" ifadelerini kullandı.



İsveç'te tartışmalar devam ederken gözler NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayını bekleyen diğer bir ülke Finlandiya'ya çevrildi.



İsveç ve Finlandiya uzunca bir süredir NATO'ya aynı anda üye olmak istediklerini dile getiriyor. Ancak yaşanan son gelişmeler Finlandiya'da yeni tartışmaların kapısını araladı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Yle televizyonuna verdiği röportajda, İsveç başvurusunun daha uzun süre ertelenmesi durumunda Finlandiya'nın İsveç ile ortak NATO başvurusunu yeniden değerlendirmek zorunda kalabileceğini belirtti.



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"İSVEÇ'TEN AYRILMA DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ"

Haavisto henüz pozisyon almak için erken olduğunu ve bir süre beklemenin iyi olacağını belirtse de Finlandiya basınında yer alan bilgilere göre ülkedeki birçok taraf İsveç olmadan yola devam etmekte sorun görmüyor.

Finlandiya tabloid gazetesi Iltalehti'nin başyazarı Lauri Nurmi, Finlandiya'nın İsveç'ten ayrılmayı daha önce de tartıştığını dile getirdi ve bu konuya destek çıkan siyasi partilerin İsveç'e verdiği sözden geri dönebileceğini belirtti.



Finlandiyalı bakanın açıklaması İsveç'te de büyük yankı uyandırdı. Ülkedeki bütün gazeteler FİNLANDİYA'nın yola tek başına devam edeceğini yazarken İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Haavisto'nun açıklamasının ne anlama geldiğini öğrenmek için Finlandiya ile iletişim halinde olduklarını belirtti.