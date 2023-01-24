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Son dakika... Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı!

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#İsveç#Finlandiya#Türkiye
Son dakika... Türkiyeden İsveç ve Finlandiya kararı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 18:22

Son dakika haberi... Diplomatik kaynaklar, Ankara'nın talebi üzerine Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısının süresiz ertelendiğini açıkladı.

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısının süresiz ertelendiğini açıkladı.

NATO üyeliği için Ankara'nın onayını bekleyen İsveç'in başkenti Stockholm'de peş peşe gerçekleşen eylemler sonrası Türkiye'den sert tepkiler gelmiş, Türkiye-İsveç arasındaki ilişkiler gerilmişti. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSVEÇ'E SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türk Elçiliği önünde Kur’an yakmasına izin verilmesi sonrası Türkiye'den sert tepki gelmiş, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan İsveç'teki alçak eyleme ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

'Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey.'

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#İsveç#Finlandiya#Türkiye

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