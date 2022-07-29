Enerji krizinde son perde…. Almanya’dan vatandaşlarına ‘soğuk duş’ önerisi!

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sıcak çatışmalarla birlikte yaşanan askeri ve sivil kayıplar artarken dünyanın gözü bir yandan da yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerde. Rusya, kendisine uygulanan yaptırımlara karşılık dünyaya, özellikle de Avrupa’ya sağladığı enerjinin vanalarını kısarken, durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında Almanya geliyor.

Almanya, AB üyesi ülkelerin Rus gazına bağımlılığı azaltabilmek ve kış ayları için depolama yapabilmek için enerji kullanımında yüzde 15’lik azaltmaya gitmek istemesinin en büyük destekçisi olmuştu. Zira ülke, AB içinde, Rus gazına en bağılı olanların başında geliyor. Almanya Ekonomi Bakanı ve Yeşiller Partsi Eşbaşkanı Robert Habeck

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AB toplantılarında büyük krize yol açan ve bazı ülkelerin Almanya’yı ve Almanya’ya destek veren ülkeleri suçlamasına yol açan durum aşılmaya çalışılıyor. Yetkililer bunu sağlayabilmek için çözümü ülke içinde alınacak tedbirlerde aramaya başladı.

Ve Avrupa basınında manşet olan öneri de böyle geldi…

Almanya'daki şehirler, yaklaşmakta olan bir Rus gaz krizi karşısında enerji tüketimini azaltmak için yarışırken, kentler birer birer, halka açık anıtları ve çeşmeleri kapatıyor. Belediyelerse artık yüzme havuzlarına ve spor salonlarına ‘soğuk duş’ tarifesi uyguluyor.

Hannover, enerji tasarrufu önlemleri uygulayan ilk büyük şehir oldu ve Berlin anıtı spot ışıklarını kapattı

HANNOVER VE BERLİN BAŞI ÇEKTİ

Kuzeybatı Almanya'daki Hanover, çarşamba günü, şehir tarafından işletilen binaların ve eğlence merkezlerinin duş ve banyolarındaki sıcak suyun kapatılması da dahil olmak üzere enerji tasarrufu önlemlerini açıklayan ilk büyük şehir oldu.

Aşağı Saksonya eyalet başkentindeki belediye binaları, yalnızca 1 Ekim ile 31 Mart arasında, 20 dereceden fazla olmayan oda sıcaklığında ısıtılacak ve mobil klima üniteleri ve fanlı ısıtıcıların kullanımını yasaklayacak. Kreşler, okullar, bakım evleri ve hastaneler tasarruf tedbirlerinden muaf tutulacak.

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Kentin Yeşiller Partisi’nden olan Belediye Başkanı Belit Onay “Durum tahmin edilemez. Her kilovat saat önemlidir ve kritik altyapının korunması bir öncelik olmalıdır.” açıklamasını yaptı.

Hannover'in yüzde 15'lik tasarruf hedefi, Avrupa Komisyonu'nun bu hafta üye ülkeleri Rusya'dan gazın tamamen kesilmesi durumunda başa çıkabilmelerini sağlamak için yapmaları için teşvik ettiği tasarruflarla uyumlu. Rusya'dan doğalgaz ithalatına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olan Almanya, bu konuda öncülük etmesi için baskı altında. Almanya, kışa sert tedbirlerle hazırlanıyor



TARİHİ BİNALAR KARANLIKTA KALDI

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Almanya'nın başkenti Berlin'de, çarşamba gecesi şehrin elektrik tasarrufu için spot ışıklarını kapatması nedeniyle yaklaşık 200 tarihi anıt ve belediye binası karanlığa gömüldü. Daha önce geceleri aydınlatılan anıtlar arasında Tiergarten parkındaki Zafer Sütunu, Breitscheidplatz'daki Memorial Kilisesi ve Yahudi Müzesi gibi önemli tarihi binalar vardı.

Berlin'in çevreden sorumlu senatörü Bettina Jarasch, “Ukrayna'ya karşı savaş ve Rusya'nın enerji tehditleri karşısında, enerjimizi olabildiğince dikkatli kullanmamız hayati önem taşıyor” dedi. Savaşsız günlerde geceleri ışıl ışıl olan Berlin Katedrali (Berliner Dom)

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KRİZ, EVLERE HENÜZ YANSIMADI

Almanya gaz ithalatının çoğunu evleri ısıtmak ve büyük sanayisine güç sağlamak için kullanıyor. Ancak haziran ayında başlatılan bir enerji acil durum planı, kamu hizmeti şirketlerinin müşterilere yüksek gaz fiyatlarını yansıtmasına sebep olurken, Almanya'daki çoğu özel hane, gaz faturalarını önceden belirlenmiş planlamalar dahilinde ödüyor ve henüz tüketici davranışını değiştirecek türden çarpıcı artışları doğrudan deneyimlemedi.

Almanya hükümeti, perşembe günü, enerji şirketlerinin önümüzdeki aylarda iflas etmesini önlemek için müşterilere ödetilmesi planlanmış bir gaz ek ücretinin önceden beklenenden çok daha yüksek olabileceğini doğruladı. Eski Prusya kralı 'Frederick the Great' olarak da anılan II. Friedrich'in Berlinde'ki heykeli artık karanlığa büründü

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EKONOMİ BAKANI İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI

Ekonomi Bakanı Robert Habeck, “Kasım ayında doğalgazın ne kadara mal olacağını henüz söyleyemeyiz, ancak acı haber şu ki, kesinlikle hane başına birkaç yüz euro olacak” dedi.

Almanya ayrıca elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini üretmek için doğalgaz kullanıyor ve belediye yetkilileri bu noktada nispeten ‘sorunsuz’ bir tasarruf yapmaya karar verdi.

Almanya'nın güneyindeki Münih şehri, bu hafta, genellikle saat 23:00'e kadar aydınlatılan ve sadece belediye ofislerinde soğuk su bulunan Marienplatz meydanındaki belediye binasının spot ışıklarını kapatacağını duyurdu. Çeşmeler de geceleri kapatıldı.

Nürnberg, şehir tarafından işletilen dört kapalı yüzme havuzundan üçünü kapatıyor ve ücretsiz açık havuzları da 25 Eylül'e kadar açık tutacak.

Nisan ayında Berlin, açık yüzme havuzlarını yaz sezonu boyunca hava durumuna bağlı standart sıcaklığın iki derece altında tutacak önlemleri açıklamıştı.