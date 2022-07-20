AB'den 'acil durum' planı! 'Rusya bize şantaj yapıyor...'

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası aldıkları peş peşe yaptırım kararları ile Kiev hükümetinin yanında yer alan Avrupa ülkeleri, Rusya'nın yaptığı misilleme hamlesi sonrası kapılarını çalan enerji krizine çözüm arıyor.

Rus enerji devi Gazprom, Avrupalı müşterilerine yaptığı bildirimde ellerinde olmayan sebeplerden dolayı gaz akışını garanti edemeyeceğini bildirerek 'mücbir sebep' ilan etmişti.

Gündeme bomba gibi düşen gelişmeye Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi. Almanya 10 gündür bakımda olan ve daha öncesinde de eksik parça gerekçesi ile gaz akışının yüzde 60 azaldığı Kuzey Akım 1 boru hattının açılması için önünde bir engel olmadığını belirtti ve Rusya'nın kararını 'haksız' olarak tanımladı

AVRUPA KOMİSYONU: RUSYA BİZE ŞANTAJ YAPIYOR

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Avrupa Komisyonu ise Rusya'nın enerji kartını bir silah olarak kullandığına dikkat çekerek, "Rusya bize şantaj yapıyor. Avrupa, Rus gazının bir kısmının kesilmesine de tamamen kesilmesine de hazırlıklı olmalıdır" açıklamasında bulundu ve üye devletlerden kesinti durumunda gazı azaltmak için özel yetkiler vermelerini istedi.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 'Güvenli bir kış için gazdan tasarruf edin' paketine ilişkin düzenlediği basın toplantısında.

ACİL DURUM PLANI: GAZ KULLANIMINI AZALTIN

AB’nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu üye ülkelere gaz kullanımını yüzde 15 oranında azaltmak için bir teklifte bulundu.

Plana göre, her üye devlet, Ağustos 2022 ile Mart 2023 arasında gaz tüketimini son beş yılın ortalamasına kıyasla en az yüzde 15 azaltmaya çalışacak. Üye ülkeler yeterli ilerleme gösteremezse ya da durum kötüleşirse AB 'acil durum' ilan edecek.

Teklif 'acil durum' planının en tartışmalı maddelerinden birisi haline geldi. Avrupa ülkeleri her ülkenin farklı enerji ihtiyacı olduğunu belirterek bu maddenin sorun çıkarabileceğini düşünüyor. Polonya gibi bazı ülkeler karara karşı şimdiden direniş gösterdi

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AVRUPA EKONOMİSİ ÜZERİNDE FELAKETE NEDEN OLABİLİR

Rusya Devlet Başkanı Putin, 27 üyeli bloğa gaz kesme tehditlerini sürdürürken Avrupa en kötü senaryoya hazırlanmaya çalışıyor.

Rusya savaş başlamadan önce AB'nin toplam gaz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyordu. Şimdi gaz akışının tamamen durdurulması veya doğudan batıya akışın keskin bir şekilde azalması, Avrupa ekonomisinde felakete neden olabilir, fabrikalar enerji kesintisi yüzünden kapanıp, haneler ısıyı düşürmek zorunda kalabilir.



Savaş öncesinde Rus gazına bağımlı olan Avrupa şimdi alternatif kaynaklara yönelip gaz ithalatını ABD, Norveç, Azerbaycan ve Cezayir gibi daha uzak kaynaklardan temin etmek için çabalıyor. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı Rus dışı gaz kaynaklarının Avrupa'ya "yeterli olmayacağı" konusunda uyarıda bulundu.

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AB'nin kışı atlatma planları, Rusya'daki doğalgaz krizinin önümüzdeki aylarda Avrupa ekonomisini ne kadar kötü etkileyeceği konusundaki artan endişelerin tam ortasında geldi. Avrupa ülkelerinde karne uygulamaları sesli şekilde tartışılmaya başlandı.