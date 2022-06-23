Almanya’da ‘gaz’ krizi başladı… Ülkede alarm seviyesine geçildi!

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Almanya, bugün, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin bir "kriz" ile karşı karşıya olduğunu söyleyerek ve Rusya'dan gelen teslimatların azalması nedeniyle kış için depolama hedeflerinin risk altında olduğu konusunda uyararak, doğal gaz tedariki için üç aşamalı acil durum planının ikinci aşamasını devreye aldı.

Hükümet, seviyeyi "alarm" düzeyine yükseltme kararının, 14 Haziran'dan bu yana Rus doğalgaz akışında yapılan kesintileri ve Ukrayna'daki savaşın alevlendirdiği artan enerji fiyatlarını takip ettiğini söyledi.

Şu an ikinci seviyede olan alarmın üçüncü ve en yüksek aşaması ise “acil durum” seviyesi.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, kötü haberi basına böyle duyurdu

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"DURUM CİDDİ, KIŞ GELECEK"

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, "Durum ciddi ve kış gelecek" dedi.

Habeck “Gaz arzındaki azalma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bize yapılan ekonomik bir saldırıdır. Buna karşı kendimizi savunacağız. Ama ülkemiz artık engebeli bir yola girmek zorunda kalacak.” sözlerini kullandı.

Geçen hafta Rusya, Almanya, İtalya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'ya gaz akışını azalttı.

Avrupa Birliği ülkeleri ise kışın elektrik, enerji endüstrisi ve ısı evleri üretmek için kullanılan yakıtı yeniden doldurmak için çabalıyor.

Rusya'nın devlete ait enerji devi Gazprom, Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya uzanan Avrupa'nın en büyük doğal gaz boru hattı Kuzey Akımı 1 boru hattında yapılan kesintiler sebebiyle onarım için Kanada'ya gönderilen eksik bir parçayı suçladı.

Ancak durumun devam eden savaş ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlarla ilgili herkes tarafından bilinen bir gerçek.

Enerji krizi tüm Avrupa'yı sarsmaya devam ediyor

BÜTÜN AVRUPA ÜLKELERİNDE GAZ KESİNTİSİ VAR

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Son haftalarda Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Fransa ve Hollanda'ya yönelik gaz kesintilerinin ardı arkası kesilmiyor.

Almanya hükümeti, mevcut gaz taleplerinin karşılandığını ve gaz depolama tesislerinin geçen yılın bu zamanından daha yüksek olan %58 kapasiteye kadar doldurulduğunu söyledi. Ancak aralık ayına kadar %90'a ulaşma hedefinin daha fazla önlem alınmadan mümkün olmayacağı belirtildi.

Habeck, "Henüz hissedemesek bile: bir gaz krizi içindeyiz" dedi.

Almanya'nın aldığı tüm malzemeleri kendine saklayarak ve komşu ülkelerin akışını keserek duruma tepki vermeyeceğini söyledi. Bunun yerine hükümet, sanayiyi ve Almanya'da yaşayanları tüketimlerini mümkün olduğunca azaltmaya çağırdı.

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"BÜYÜK YÜK OLACAK"

Habeck, "Fiyatlar zaten yüksek ve daha fazla artışa hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu, endüstriyel üretimi etkileyecek ve birçok üretici için büyük bir yük olacak” dedi.

Talebi azaltmak için hükümet, büyük endüstriyel tüketicilerin sözleşmelerinden vazgeçmeleri halinde para aldıklarını görecek müzayedeler düzenlemeyi planlıyor.

Mart ayında acil durum planının ilk aşamasını açıkladığından bu yana Almanya ve diğer ülkeler, Hollanda ve Norveç gibi Avrupalı ​​komşularından ilave gazın yanı sıra Körfez ve daha uzaklardaki üreticilerden sıvılaştırılmış doğal gaz almaya çalışıyorlar.

Eldeki tüm veriler enerji depolayamayan ülkelerin kış aylarında büyük sıkıntı yaşayacağını gösteriyor

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Çevrecileri dehşete düşüren hükümet, pazar günü de daha fazla kirletici kömürün yakılmasını artıracağını ve elektrik üretimi için gaz kullanımını azaltacağını duyurdu.

Hükümet, Avrupalı ​​ortakları bu hareket hakkında önceden bilgilendirdiğini söyledi.