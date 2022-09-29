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Duyan şaşkına döndü… Kocası için aldığı tabutu internete koyup bağışlamaya karar verdi!

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#İlan#Tabut#İnternet
Duyan şaşkına döndü… Kocası için aldığı tabutu internete koyup bağışlamaya karar verdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 17:22

İskoçya’da yaşanan tuhaf olay önce sosyal medyaya, oradan da dünya basınına yansıyarak bir anda günün en çok konuşulan haberlerinden biri haline geldi. Bir kadının internet üzerinden bağışladığı tabutla ilgili gerçek herkesi şaşkına çevirdi.

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İskoçya'nın Oban şehri yakınlarındaki Easdale kasabasından Margaret Stables, birkaç gün önce içinde beyaz bir yastık bulunan gümüş bir tabutu gösteren bir fotoğrafı Facebook’a yükledi.

Kadın fotoğrafla birlikte bir de ilan yayınlamıştı.

İlandaki fotoğrafta görülen tabut isteyene bedelsiz olarak verilecekti. Peki kim, neden bir tabutu bedava şekilde internetten bağışlamak istesin ki?

Margaret, ilana şöyle yazmıştı:

“İsteyene yepyeni bir tabut vermek istiyorum. Kocam için aldım ama umduğumdan ve beklediğimden daha uzun yaşadı, bu yüzden artık gerekli değil ve evimde gereksiz dağınıklığa sebep oluyor.”

Margaret Stables, kocası da kendisi de sarhoşken ona çok sinirlendiği bir gün gümüş bir tabut satın aldı. Henüz koronavirüs yüzünden karantina yaşanan günlerde gerçekleşen bu satın almanın geleceği noktayı ikisi de tahmin etmemişti.

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Kadın ilan için çektiği fotoğrafta görülen yastık için de bir açıklama yaptı:

“Köpeğim aldığı için yastık dahil değildir. Easdale'deyim ama makul bir süre içinde istediğiniz yere teslim edebilirim.”

Duyan şaşkına döndü… Kocası için aldığı tabutu internete koyup bağışlamaya karar verdi
Gönderi Facebook'ta binlerce kez paylaşıldı ve yorumlandı

Bu ilginç olayı sayfalarına taşıyan Daily Record haber sitesi, kadının ilanına verilen ilginç cevaplara da yer verdi.

Bir kişi, ilanı görünce “Geçen yıl bunlardan birini kayınvalideme doğum günü hediyesi olarak aldım ama kullanmadı maalesef.” yazdı.

Bir başkası kadın ise kendi eşini etiketledi ve “Senin için erken Noel hediyesi bebeğim, ister misin?” diye sordu.

Pek çok kişi ise ilanın gerçek olup olmadığı konusunda kararsız kaldı.

Ancak Margaret o zamandan beri kendisiyle iletişime geçen tüm basın kuruluşlarına bunun gerçek bir ilan olduğunu söyledi ve sarhoşken onu kızdırdıktan sonra tabutu kocası için nasıl satın aldığını açıkladı.

Margaret o geceyi şöyle anlattı:

“Bir gece bir arkadaşımızın bahçesindeki partiye gittiğimizde ikimiz de çok fazla içmiştik ve kocam beni sinirlendiriyordu, bu yüzden ona bu tabutu aldım ve duruma ileride tekrar gülebileceğimizi düşündüm.”

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