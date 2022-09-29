‘Yuva yıkan’ Ukraynalı mülteci ve İngiliz sevgilisinden karşılıklı ayrılık açıklamaları gündeme bomba gibi düştü!

Haberin Devamı

30 yaşındaki Tony Garnett, iki çocuğunun annesi Lorna’yla birlikte aynı evde yaşıyordu. 10 yıldır devam eden bu ilişkinin Ukrayna’da patlak veren savaşla sona ereceği ikisinin de aklına gelmemişti.

22 yaşındaki Sofiia Karkadym, Rusya'nın bu yılın başlarındaki Ukrayna işgalini takiben Homes for Ukraine planı kapsamında 30 yaşındaki Tony Garnett ve o zamanki kız arkadaşı 28 yaşındaki Lorna'ya ait Bradford'daki bir eve gelerek orada yaşamaya başlamıştı. 10 GÜN İÇİNDE SEVGİLİ OLDULAR

Bir güvenlik firması olan Tony, Sofiia evlerine yerleştikten çok kısa bir süre sonra genç kadına aşık oldu. Her şey 10 gün içinde yaşanırken, Tony’nin duygularına karşılık veren genç kadın birden ‘yuva yıkan’ mülteci kadın olarak anılmaya başladı.

Haberin Devamı

Tüm ülke Tony ve Sofiia hakkında günlerce konuştu, ikilinin yaşadıkları ve sayısız fotoğrafı İngiliz gazetelerinde yayınlandı. Yasak aşkın kahramanları da bir yandan kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışırken bir yandan da eleştirileri göğüslemeye uğraştı.

Herkes aradan geçen aylarda bu haberle ilgili çalkantılar sona erecek diye beklerken Sofiia Karkadym, Tony’yi yalancılıkla suçladı ve ilişkilerinin bittiğini söyleyerek “O artık hayatımın bir parçası olmadığı için mutluyum” dedi.

Genç kadın The Sun'a şunları söyledi:

“Onu gerçekten sevdim ve hayatımızın geri kalanını birlikte geçirip çocuk sahibi olacağımızı düşündüm ama değişti. Sanırım baskı onu etkiledi.”

Sofiia, Tony’nin kendi annesinin bile çocuklarının annesi Lorna'ya yaptıkları hakkında onunla konuşmayı bıraktığını söyledi ancak yine de büyük aşkını suçlamaktan geri kalmadı:

“Beni kapı dışarı ettiğinde, bu ülkede param, gidecek hiçbir yerim, başka arkadaşım olmadığını biliyordu.” Tony'nin Sofiia uğruna terk ettiği, çocuklarının annesi de olan eski aşkı Lorna

Haberin Devamı

VİZESİ BİTERKEN KAPI DIŞARI EDİLDİ!

Sofiia, ülkesi Rusya ile savaş halindeyken Ukrayna'ya nasıl geri yerleşebileceğinden emin olmadığını iddia etti. Ona altı aylığına acil mülteci statüsü veren vizesi birkaç hafta sonra sona eriyor.

Hatta genç kadın eski bir Ukraynalı partneri tarafından çenesinin kırıldığı şiddetli bir ilişki yaşadıktan sonra Ukrayna'dan kaçtığını açıklamıştı.

Büyük aşkı tarafından suçlanan Tony ise MailOnline'a şunları söyledi:

“Vizesi bitiyor ve bu ülkede hiçbir şeyi yok. Artık benimle değil ve kalması için bir nedeni yok. Onun hiçbir şeyle suçlanmasını istemedim. Bence o çok şey yaşadı ve en azından işgal edilmiş bir ülkeden olduğu gerçeğine sempati duymanız gerekiyor. Ukrayna'nın diğer bölgeleri kadar etkilenmemiş olan Lviv'li. Bu yüzden umarım ailesiyle birlikte güvende olur.” "KALBİM KIRIK"

Haberin Devamı

Bir IT yöneticisi olan Sofiia ise yaşadıklarını anlatmaya şöyle devam etti:

“Kalbim kırık, onun saçmalıklarına gerçekten inandım. O bir yalancı. Onunla ve Lorna'yla sadece iki gündür yaşıyorken bana hamleler yapmaya başladı. Onu ve Lorna'yı ayırmadım, ilişkileri ben gelmeden çok önce bitmişti.”

Sofiia ayrıca Tony'yi kendisine bir köpek gibi davranmakla suçladı ve onun parasını kumarda harcadığını ve bir çevrimiçi kumarhane oyunu oynarken bir günde 500 sterlin kaybettiğini de sözlerine ekledi.

Fırtınaysa Soffia’nın kiralık evlerinin duvarını elindeki bıçakla delik deşik etmesi ve bu olay sonrasında Tony’nin onu terk etmesiyle kotu.

Sofiia tutuklandı ve mülke geri dönmemesi için onu uyaran polis tarafından evden götürüldü.

TUTUKLANDI!

Haberin Devamı

Ancak MailOnline’da yer alan habere göre Sofiia, sevgilisiyle paylaştığı eve geri döndü ve “Tony, seni seviyorum” diye bağırarak kapıyı tekmeledi.

Komşular bunun üzerine polisi tekrar aradılar ve memurlar onu yakındaki bir çitin altında saklanırken bulup ikinci kez tutuklamadan önce bir duvarın üzerinden atlayarak kaçtı, ancak ceza almadan serbest bırakıldı.

Sofiia, MailOnline'a dün Tony'den ayrılmasının ardından yaşadığı yıkımı anlattı ve şunları söyledi: “Kaybolmuş gibi hissediyorum Kalbim kırık ve hâlâ Tony'ye karşı hislerim var. Burada kimsem yok. Ev yok, para yok. Arkadaşım yok. Burada, polisin beni Bradford'da bıraktığı iğrenç bir yerde kalıyorum.”

Haberin Devamı

Polis tarafından telefon, mesaj veya kişisel olarak Tony ile iletişime geçmemesi konusunda uyarıldığını ve bu koşulları ihlal etmesi halinde yeniden tutuklanıp suçlanacağını söyledi.

Ancak tüm bu yaşananlara rağmen Tony polisi suçlamada bulunmamaya çağırdı. TONY, HER ŞEYE NOKTA KOYAN AÇIKLAMAYI YAPTI

Aylardır tüm ülkenin hakkında yorum yaptığı ve düşmanca tavır aldığı Tony ise konuya noktayı şu sözlerle koydu:

“Sofiia ile ilişkiye girmek büyük bir hataydı. Pişmanım. Çocuklarımın annesi Lorna'ya acı çektirdiğim ve bu ailemi etkilediği için üzgünüm. Ama daha önce de söylediğim gibi, Lorna ile (ilişkimin) bittiğini hissettim ve bir çıkış yolu bulamadım. Sofiia bana bu konuda yardımcı oldu. Ama onu asla görmek istemiyorum.”