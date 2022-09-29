Alzaymır tedavisinde çığır açacak gelişme... Bu ilaç semptomları yavaşlatıyor!

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Şimdiye kadar birçok ilaç üreticisi, dünya çapında yaklaşık 55 milyon insanı etkileyen ve günden güne beynimizin tükenmesine sebep olan Alzaymır hastalığı için etkili bir tedavi bulmaya çalıştı ve başarısız oldu.

Sadece hastalığa sahip olanları değil, bu kişilerin ailelerini ve bakım verenlerini de perişan eden Alzaymır’ın tedavisi için yapılan son atılım ise sayısız insana umut ışığı olacağa benziyor.

HASTALIĞIN ERKEN EVRESİNDE ETKİLİ OLDU

Eisai Co Ltd (4523.T) ve Biogen (BIIB.O) tarafından yapılan deneysel bir Alzaymır ilacı, hastalığın erken evrelerindeki çok sayıda hastayla yapılan denemede bilişsel ve işlevsel düşüşü yavaşlattı.

Yapılan açıklamada bunun, hastalıkla ilgili çalışmalarda nadir görülen bir kazanç olduğu söylenirken çalışmanın daha önce başarılı olamayan ilaçlar üretmiş ilaç şirketlerine de büyük bir kazanım olarak geri dönecek.

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Mayo Clinic Alzaymır Araştırma Merkezi müdürü Ronald Petersen, açıklanan Eisai-Biogen ilaç denemesi sonuçlarından bahsederken “Bu çok büyük bir etki değil, ancak olumlu bir etki” dedi. HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ YAVAŞLATIYOR

İlaç, bir plaseboya kıyasla hastalığın ilerlemesini yüzde 27 oranında yavaşlattı, çalışmanın ana hedefini karşıladı ve etkili bir tedavi için çaresiz kalan hastalar ve aileleri için potansiyel olarak umut verdi.

Alzaymır Derneği'ne göre, Alzaymır'ın ilerlemesini durdurma yarışına rağmen, hastalıkla yaşayan Amerikalıların sayısının 2050 yılına kadar yaklaşık iki katına çıkarak 13 milyona çıkması bekleniyor.

Küresel olaraksa, etkili bir tedavi olmazsa bu rakamın 2050 yılına kadar 139 milyona ulaşabileceği öngörülüyor.

BU TEORİ ÜZERİNE UZUN ZAMANDIR DÜŞÜNÜLÜYORDU

Eisai, 1800 hasta üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarının, erken Alzaymır hastalarının beyinlerinden amiloid beta adı verilen bir proteinin yapışkan tortularının çıkarılmasının, zihni zayıflatıcı hastalığın ilerlemesini geciktirebileceğine dair uzun süredir devam eden teoriyi kanıtladığını söyledi.

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Şirketin CEO’su Haruo Naito Tokyo'da gazetecilere verdiği demeçte, ilacın 2023 yılı sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Japonya'da tam olarak onaylanmasını ve ticarileştirilmesini hedefliyor. “ÇOK ERKEN GÜNLER”

Lecanemab adı verilen ilaçla ilgili konuşan nöroloji uzmanı Dr. Jeff Cummings, “Bir hastalığı neredeyse yüzde 30 yavaşlatabiliyorsanız bu harika bir sonuç” ifadesini kullandı.

Kopenhag Üniversitesi'ndeki bir klinik araştırma biriminin direktörü Dr. Kristian Steen Frederiksen ise Lecanemab için en üst sıradaki sonuçların ikna edici olmasına rağmen, etkilerin klinik olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için hâlâ 'çok erken günler' olduğunu söyledi ve Alzaymır'ın 'son derece karmaşık bir hastalık olduğunun altını çizerek “Amiloid ile ilgili patolojinin tek önemli faktör olması pek olası değil” dedi.