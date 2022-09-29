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Ian Kasırgası binlerce kişiyi mahsur bıraktı! Kamerasını bıraktı, yardıma koştu...

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#Ian Kasırgası#ABD#Florida
Ian Kasırgası binlerce kişiyi mahsur bıraktı Kamerasını bıraktı, yardıma koştu...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 13:14

Küba'dan sonra ABD'nin Florida eyaletini vuran Ian Kasırgası, 2 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı. Binlerce kişi evlerinde mahsur kalırken, bölgeden gelen görüntülerde bir kameramanın yayını keserek insanların yardımına koştuğu görüldü. Saatteki hızı 250 kilometreyi bulan kasırga için Ulusal Hava Servisi direktörü Ken Graham 'Bu tarihi bir olay' ifadesini kullanırken, Florida Valisi Ron DeSantis insanlardan dua etmelerini istedi.

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Geçtiğimiz hafta Küba'yı vuran ve ülkeyi elektriksiz bırakan Ian Kasırgası şimdi de ABD'nin Florida eyaletini etkisi altına altı. Kasırganın saatteki hızı 250 kilometreyi bulurken kasırga güzergahı üzerindeki milyonlarca kişiye evlerini tahliye etme talimatı verildi.

ÜLKEYİ ŞİMDİYE KADAR VURAN EN GÜÇLÜ KASIRGA

Ülkeyi şimdiye kadar vuran en güçlü kasırgalardan biri olarak tarihe geçen 'Ian Kasırgası' Florida üzerinde iki milyondan fazla kişiyi elektrik bıraktıktan sonra önümüzdeki günlerde Florida, Georgia ve Güney Carolina'nın güneydoğu eyaletlerinde birkaç milyon insanı daha etkilemeye hazırlanıyor.

Ian Kasırgası binlerce kişiyi mahsur bıraktı Kamerasını bıraktı, yardıma koştu...

"BU YILLARCA KONUŞACAĞIMIZ TARİHİ BİR OLAY"

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Ulusal Hava Servisi direktörü Ken Graham kasırga için "Bu tarihi bir olay. Uzun yıllar boyunca konuşacağımız bir fırtına olacak" derken Florida Valisi Ron DeSantis önümüzdeki iki günün çok kötü geçeceğini belirterek 'Dua edin' diyerek vatandaşlarını uyardı.

BİNLERCE KİŞİ MAHSUR KALDI

Ulusal Kasırga Merkezi'nin (NHC) 'son derece tehlikeli' olarak değerlendirdiği kasırga sahil kenti Napoli'de evleri ve yolları sular altında bıraktı ve araçları süpürdü. Yetkililer binlerce kişinin evlerinde mahsur kaldığını belirtiyor

Florida Fawcett Hastanesi'nden bir doktor, rüzgarın hastanenin çatısını delip geçtiğini ve acil servis ve yoğun bakım ünitesinin sular altında kaldığını duyurdu.

Ian Kasırgası binlerce kişiyi mahsur bıraktı Kamerasını bıraktı, yardıma koştu...

KAMERASINI BIRAKTI YARDIMA KOŞTU

Bölgeden gelen görüntülerde insanların sokakta zorlukla yürüdüğü ve sularda sürüklendiği görülüyor. Sosyal medyaya düşen görüntülerde kasırga haberlerini yapan ekipten Avustralyalı kameraman Glen Ellis'in bir ailenin fırtınanın ortasında mahsur kalmasına kayıtsız kalamadığı ve kamerasını yere bırakarak yardıma koştuğu görülüyor.

Ian Kasırgası binlerce kişiyi mahsur bıraktı Kamerasını bıraktı, yardıma koştu...

SEL SULARINA KAPILAN YAŞLI ADAMI KURTARDILAR

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Dikkat eken başka bir görüntüde, bir grup adamın sel sularına kapılan yaşlı adamı kurtarması görülüyor. Kurtarma ekibinde olan Benny isimli bir adam Collier County Cowboys isimli instagram sayfasında kurtarma anlarını paylaşarak, "Selin ortasında arabasında mahsur kalan yaşlı bir adam gördük. Hemen yardımına koştuk ancak adam şokta olduğu için başta çıkmak istemedi. Kendisine yardım edeceğimiz güvencesini vererek onu arabasından çıkarıp kıyıya götürdük' dedi.

Ian Kasırgası binlerce kişiyi mahsur bıraktı Kamerasını bıraktı, yardıma koştu...

ELEKTRİK HAFTALARCA KESİK KALACAK

Saatte 15 kilometre hızla ilerleyen ve yavaş ilerleyen bir kasırga olarak değerlendirilen Ian’ın daha da yavaşlaması ve kasırganın etkilerini uzatması bekleniyor. Bazı bölgelerde 60 santimi bulan yağışlar bekleniyor. Londra ve Washington gibi kentler bu yağışı altı ayda alıyor.

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Uzmanlar yağışın çoğunun da yandan, açıyla geleceğini ve kasırganın gücüyle insanlara ve yapılara çarpacağını vurguluyor. Ulusal Meteoroloji Hizmetleri’nden Joel Klein “Bunun yol açacağı hasarı anlatamam. Elektrik haftalarca kesik kalacak” dedi.

Florida’nın güneyinde hortumlar da görülmeye başladığı belirtilirken, eyaletin güneybatı kıyılarında “durumun hızla kötüleştiği” vurgulandı.

Vali DeSantis halka “ihtiyatlı” olmaları çağrısında bulunurken, Florida sakinleri toptan şişe suları alıp, pencerelerini tahta bloklarla kapattılar. Okullar ve üniversiteler de tatil edildi.

Ian Kasırgası binlerce kişiyi mahsur bıraktı Kamerasını bıraktı, yardıma koştu...

KASIRGA, KATEGORİ 5 SEVİYESİNE YÜKSELEBİLİR

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Florida’da karaya inmeden önce Meksika körfezinde ilerlediği sırada güçlenerek kategori 4 seviyesine çıkan Ian Kasırgası’nda rüzgarın hızı saatte 249 kilometreye ulaşırken, kasırga kategori 5 seviyesine çok yaklaştı. Saffir-Simpson ölçeğine göre rüzgar hızı saatte 252 kilometre (157 mil) hıza ulaşan kasırgalar kategori 5 olarak kabul ediliyor.

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