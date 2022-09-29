Son dakika: Rusya'dan flaş 'referandum' açıklaması... Putin dünyaya duyuracak

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Aylarca Rus saldırılarına direnen Ukrayna güçleri Batı'dan gelen silahların da yardımı ile taarruza geçmiş, Rusya'nın yanıtı ise Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da referandum kararı alarak vermişti.

Referandumdan Rusya'ya bağlanma kararı çıkması üzerine Rusya harekete geçti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Moskova, yarın referandum ile Rusya'ya bağlanma kararı alan 4 bölge için resmi adımı atacak.

Yarın bu bölgelerin Rusya'ya katılması için imza töreni düzenlenecek. Törende Rusya Devlet Başkanı Putin de açıklamalarda bulunacak.

'9. FEDERAL BÖLGE OLACAK'

Öte yandan Moskova merkezli Vedomosti gazetesi referandumun sürdüğü dört bölgenin Kırım ile birlikte Rusya'nın dokuzuncu federal bölgesi haline getirileceğini yazdı.

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Gazete söz konusu iddiayı adı açıklanmayan bir Rus senatörü ve Kırım yönetimine yakın bir kaynağa dayandırdı.

Batılı devletler ve Kiev tarafından 'sahtekârlık' olarak nitelendi ve sonucun tanınmayacağı ilan edilmiş durumda.

Moskova, 2014 yılında işgal ettiği Kırım’da da benzer Referandum düzenlemiş, yüzde 97 ile Rusya’ya katılım lehine çıkan sonuç üzerine bu toprak ilhak edilmişti.

Türkiye dahil birçok ülke halen Kırım’ı Ukrayna toprağı olarak kabul ediyor.