Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Rusya'dan flaş 'referandum' açıklaması... Putin dünyaya duyuracak

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna Savaşı#Putin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 13:33

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Moskova, yarın referandum ile Rusya'ya bağlanma kararı alan 4 bölge için resmi adımı atacak. Yarın bu bölgelerin Rusya'ya katılması için imza töreni düzenlenecek. Törende Rusya Devlet Başkanı Putin de açıklamalarda bulunacak.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Aylarca Rus saldırılarına direnen Ukrayna güçleri Batı'dan gelen silahların da yardımı ile taarruza geçmiş, Rusya'nın yanıtı ise Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da referandum kararı alarak vermişti.

Referandumdan Rusya'ya bağlanma kararı çıkması üzerine Rusya harekete geçti. 

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Moskova, yarın referandum ile Rusya'ya bağlanma kararı alan 4 bölge için resmi adımı atacak.

Gözden Kaçmasın

Avrupada yeni alarm Soruşturma açıldı, ordu devreye girdi...Avrupa'da yeni alarm! Soruşturma açıldı, ordu devreye girdi...Haberi görüntüle

Yarın bu bölgelerin Rusya'ya katılması için imza töreni düzenlenecek. Törende Rusya Devlet Başkanı Putin de açıklamalarda bulunacak.

'9. FEDERAL BÖLGE OLACAK'

Öte yandan Moskova merkezli Vedomosti gazetesi referandumun sürdüğü dört bölgenin Kırım ile birlikte Rusya'nın dokuzuncu federal bölgesi haline getirileceğini yazdı.

Haberin Devamı

Gazete söz konusu iddiayı adı açıklanmayan bir Rus senatörü ve Kırım yönetimine yakın bir kaynağa dayandırdı.

Batılı devletler ve Kiev tarafından 'sahtekârlık' olarak nitelendi ve sonucun tanınmayacağı ilan edilmiş durumda.

Gözden Kaçmasın

CIA ve Rusyadan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar… ‘Biz uyarmıştık’ Kâbus senaryosu gerçek olduCIA ve Rusya'dan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar… ‘Biz uyarmıştık’ Kâbus senaryosu gerçek oldu!Haberi görüntüle

Moskova, 2014 yılında işgal ettiği Kırım’da da benzer Referandum düzenlemiş, yüzde 97 ile Rusya’ya katılım lehine çıkan sonuç üzerine bu toprak ilhak edilmişti.

Türkiye dahil birçok ülke halen Kırım’ı Ukrayna toprağı olarak kabul ediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna Savaşı#Putin

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia