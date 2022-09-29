Avrupa'da yeni alarm! Soruşturma açıldı, ordu devreye girdi...

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Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntılar son bir kaç gündür Avrupa'nın en önemli gündem maddelerinden biri. Pazartesi ve Salı günleri Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyan iki boru hattının toplam üç yerinde sızıntı tespit edildi.

Sismoloji uzmanları, sızıntıların ortaya çıkmasından önce su altında patlamalar olduğunu duyurunca 'sabotaj' iddiaları sesli olarak dillendirilmeye başladı.



Baltık Denizi'ndeki gaz sızıntısı havadan görüntülendi

AVRUPA RUSYA'YI, RUSYA ABD'Yİ SUÇLADI

Danimarka ve İsveç söz konusu sızıntıların tesadüf olamayacağını belirtirken Avrupa Birliği, NATO ve ABD boru hatlarındaki hasarın kasten yapıldığını öne sürdü. Batı 'sabotaj' iddiasını dile getirirken Rusya'yı doğrudan suçlamadı ancak parmaklar hep Moskova'yı işaret etti.

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Rusya boru hatlarına düzenlenen sabotajlarda kendilerinin suçlanmasının büyük bir 'aptallık' olduğunu belirtti ve söz konusu iddiaları BM Genel Kurulu'na taşımayı planladıklarını duyurdu.

Moskova yönetimi boru hattına sabotaj iddialarını ciddiye aldıklarını 'endişe duyduklarını' söylerken söz konusu sızıntıların arkasında ABD'nin olabileceğini iddia etti.

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Karşılıklı suçlamalar devam ederken bugün İsveç boru hattında 4. sızıntının tespit edildiğini duyurdu. Her iki boru hattı da şu anda çalışmıyor. Kuzey Akım 2 hattı projesi Rusya Ukrayna’yı işgal ettiğinde rafa kaldırıldı ve Rusya da Kuzey Akım 1 boru hattını bakım yapılacağı gerekçesiyle kapattı. Ancak her iki boru hattı da doğalgazla dolu.

Kuzey Akım 1 boru hattı, Rusya’nın St Petersburg kenti yakınlarından başlayıp, Baltık Denizi’nin altından 1200 kilometre boyunca Almanya’nın kuzeydoğusuna uzanıyor.

DANİMARKA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Danimarka Enerji Bakanı Dan Jorgensen, sızıntıların hattaki doğalgaz tükenene dek, bir hafta kadar süreceğini söyledi ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

NORVEÇ ORDUYU DEVREYE SOKTU

Sızıntıların ardından, şu anda Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi haline gelen Norveç, önemli altyapı tesislerini korumak için orduyu görevlendireceğini duyurdu.

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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, düzenlediği basın toplantısında ordunun doğalgaz ve petrol tesislerinde “daha görünür” olacağını söyledi ve “herhangi bir saldırının müttefiklerle ele alınacağını” belirtti.

Norveç devlet enerji şirketi Equinor da, güvenlik önlemlerini artırdığını açıkladı.



Norveç'in gaz işleme tesislerinde güvenlik önlemlerini artırıyor

ALMANYA: TEHDİTLERE HAZIR OLUN

Almanya'nın Der Tagesspiegel gazetesi boru hattının deniz altındaki patlamalardan ağır hasar aldığını ve artık onarılamayacak bir durumda olduğunu iddia etti.

Almanya içişleri bakanı Nancy Faeser bugün yaptığı açıklamada Avrupalı liderleri uluslarına yönelik 'önceden farkedilemez' tehditlere karşı uyardı ve her türlü hazırlığın yapılması gerektiğini belirtti.

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AB, NATO VE ABD DE DEVREYE GİRDİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kritik altyapı tesislerinin korunmasını sızıntıya en yakın ülke olan Danimarka’nın savunma bakanıyla görüştüklerini belirtti.

ABD’de de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Avrupa’nın enerji güvenliğini koruma çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.



Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen bu sabah yaptığı açıklamada boru hatlarına gerçekleştirilen sabotaja 'mümkün olan en güçlü tepkiyi' verme sözü verdi.



Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 3 noktada görülen gaz sızıntıları sonrası Rus istihbaratı, Rus savcılık makamlarının ön soruşturma başlatmasının ardından kendilerinin de "Uluslararası Terörizm Yasası" kapsamında sızıntılar ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Açıklamada, “Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun ‘Uluslararası Terörizm Yasası’ 361. Maddesinin 1. Kısmı uyarınca suç belirtilerinin tespit edilmesiyle ilgili olarak, Başsavcılık tarafından gönderilen materyaller doğrultusunda Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 37. maddesinin 2. bölümünün 2. paragrafı uyarınca Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSB) Soruşturma Dairesi tarafından soruşturma başlatıldı" denildi.