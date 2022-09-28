CIA ve Rusya'dan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar… ‘Biz uyarmıştık’ Kâbus senaryosu gerçek oldu!

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Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında meydana gelen kırılmalar ve bu sebepten oluşan sızıntı bir anda dünyayı ayağa kaldırdı.

Batılı liderler hemen Rusya’yı sabotajla suçlarken Kremlin Sözcüsü Peskov da "Boru hattında bir tür tahribat oluşmuş olmasından bahsediyoruz, bunun ne tür bir tahribat olduğu henüz belirsiz. Boru hattının Danimarka’nın ekonomik alanından geçen kısmında basınç ciddi anlamda düşmüş durumda. Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz" diyerek bir sabotajın söz konusun olabileceğini ima etti. CIA'DAN BOMBA AÇIKLAMA!

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ise yaptığı açıklamada çarpıcı gerçekleri dile getirerek dikkatlerin bir kez daha Rusya’ya çevrilmesine sebep oldu.

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CIA haftalar önce Kuzey Akım borularının saldırıya uğrayabileceği konusunda Avrupa’yı uyardığını açıkladı.

Gerçekten de borularda, sabotaj sonucu olduğunu söylenen ve iki önemli gaz hattını da kapsayan üç büyük çatlak açıldığı ortaya çıktı.

CIA, Rus sualtı insansız hava araçlarının temel gaz bağlantısını patlatmak için kullanılmış olabileceği şüphesiyle haftalar önce uyarı yaptığını ve Kuzey Akım borularına saldırı olacağını söylediğini açıkladı.

Yani CIA, Avrupalı ​​müttefiklerine Kuzey Akım borularının yaz boyunca savunmasız olduğu konusunda 'stratejik’ bir uyarı gönderdi. Ancak uyarı, bu saldırı için bir zaman veya yer vermedi ve uyarıda Rusya'nın olası suçlu olarak adlandırılıp adlandırılmadığı da açık değil.

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TÜM OKLAR KREMLİN'E ÇEVRİLDİ

Haber, Kremlin’i suçlamak konusunda hazır olan Avrupa için şaşırtıcı değil ancak Avrupalı kaynaklar boru hatlarında yaşananlar için Putin’i doğrudan suçlayacak kanıtlara da sahip değiller.

Kaynaklar, dün gece Der Spiegel'e verdikleri demeçte, Rusya'nın suçlu olarak tanımlanıp tanımlanmadığını söylemeyi reddetmelerine rağmen, CIA ajanları yaz boyunca Almanya da dahil olmak üzere Avrupalı ​​müttefiklere boruların risk altında olduğuna dair bir 'stratejik uyarı' gönderdiler.

New York Times, uyarının spesifik olmadığını ve bir saldırı için bir zaman veya yer belirlemediğini de sözlerine ekledi.

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Bununla birlikte, Avrupalı ​​yetkililerin dün gece Washington Post'a 'kimsenin bunun Rus sabotajından başka bir şey olduğunu düşünmediği' yönünde brifing vermesiyle, saldırıyla ilgili olarak Kremlin'e yönelik ağır şüpheler oluştu. Ancak müttefiklerin şu anda Moskova'yı alenen suçlamak için yeterli kanıta sahip olmadığını da eklediler.

Rusya'nın böyle bir saldırıyı gerçekleştirme kapasitesi ve dünyanın en büyük casus denizaltı filosuna sahip olması şüpheleri artırıyor. UZMANLAR: RUSYA SABOTAJ İMKANLARINA SAHİP

Uzmanlar ve analistler, nükleer güçle çalışan bir gizli denizaltı olan Belgorod'un denizaltı kablolarını sabote edebileceğini ve bir boruyu hedef almak için de kullanılabileceğini söyledi.

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Yaklaşık 70 metre derinliğindeki sulardaki patlamaların yeri, dalgıçların ulaşabileceği kadar sığ ve Rusya'nın Kaliningrad'dan Baltık Denizi'ne doğrudan erişimi var.

Moskova ayrıca, boruyu patlatmak için kullanılabilecek ve Baltık'a Finlandiya Körfezi üzerinden erişebilen su altı insansız hava araçlarına bolca para akıttı.

KREMLİN'DEN SUÇLAMALARA CEVAP GELDİ

Kremlin'den yapılan son dakika açıklamasında Kuzey Akım boru hattındaki sızıntılarla ilgili Rusya'nın suçlanmasının 'aptalca ve saçma' olduğunu belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'nın sızıntıların Moskova'nın "terörist saldırısı" olduğunu söylemesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Bu tür iddialara ses vermek oldukça öngörülebilir ve aynı zamanda tahmin edilebilir derecede aptalca ve saçma." dedi.