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Dünyanın gözü Türkiye'de... Alman gazeteden itiraf gibi haber! Skandal kararı manşetten duyurdu

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#Seçim#Türkiye#Dünya
Dünyanın gözü Türkiyede... Alman gazeteden itiraf gibi haber Skandal kararı manşetten duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 10:54

Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Seçim için geri sayım sürerken Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi itiraf gibi bir haber yayınladı.

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Dünya Ankara'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Alman basınında Berlin'in imza attığı seçim kararı ile ilgili itiraf gibi bir haber yer aldı.

Yurtdışında oy kullanma işlemi devam ederken yurtdışında yaşayan en çok Türk vatandaşına ev sahipliği yapan Almanya'nın kararı ülkede oy kullanma işlemini zora soktu.

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Bu duruma dikkat çeken Frankfurter Allgemeine 'Frankfurt Başkonsolosluğu önünde büyük kalabalık' başlıklı bir haber yayınladı.

Haberde 'Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanmak isteyen Türklerde oy kullanma iradesinin güçlü olduğu görülüyor' denildi.

Alman gazete oy kullanma noktalarının kısıtlı olduğuna dikkat çekti ve 'Uzun yolculuklara ve bekleme sürelerine katlanmak zorundasınız.' dedi.

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Türkiye'nin bu noktaların sayısının artırılması için girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Frankfurter Allgemeine haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Yolculuğu kısaltmak ve Frankfurt'u rahatlatmak için Limburg ve Fulda'da da oy kullanma merkezlerinin açılması talepleri reddedildi. Her gün 5 bin kadar Türk'ün oy kullanmak için geldiği Kennedyallee'deki Başkonsolosluk önünde özellikle uzun kuyrukların olmasının nedenlerinden biri de budur.'

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İNGİLİZLER DÜNYAYA BÖYLE DUYURDU: KATILIM ENGELLENİYOR

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) bu durumu haberleştirmiş ve çarpıcı bir yorumda bulunmuştu.

'Berlin, Ankara'nın 10'a kadar daha fazla sandık kurulması yönündeki talebini reddederek, seçmen katılımını engelliyor' diyen MEE, haberinde Uluslararası Demokratlar Birliği sözcüsü Fatih Zingal'ın açıklamalarına da yer verdi.

Zingal'ın kararı halkın demokratik haklarını sabotaj girişimi olarak nitelendirdiğinin altını çizen MEE haberinde AK Parti milletvekili adayı Oğuz Üçüncü'nün şu sözlerine yer verdi;

'Bu karar oylama sürecini karmaşıklaştırıyor ve Türk vatandaşlarını daha uzun yolculukları ve bekleme sürelerini dikkate almaya zorluyor.'

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'GURBETÇİLERİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ OLABİLİR'

'Avrupa'daki Türk seçmenler Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir rol oynayabilir?' başlığı ile okurlarının karşısını çıkan Euronews yurtdışında yaşayan Türklerin seçimin kaderini belirleyebileceğini yazmıştı.

Anketlerin iki adayı neredeyse başa baş gösterdiğini yazan Euronews, söz konusu anketlerin ağırlıklı olarak Avrupa'da ve özellikle Almanya'da bulunan Türk seçmenlerin olası niyetlerini hesaba katmadığına dikkat çekmiş ve şu değerlendirmede bulunmuştu;

'Türk vatandaşları, 14 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak. Seçmenlerin tahmini yüzde 5,3'ünün yurt dışında oy kullanmak için kayıtlı olması nedeniyle, görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki sıkı yarışın sonucunun belirlenmesinde Türk gurbetçilerin rolü çok önemli olabilir.'

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