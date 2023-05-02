Kaan dünyada manşet... Milli Muharip Uçak dış basında böyle yankılandı: Büyük bir güç gösterisi

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Türk havacılığı için tarihi gün gerçekleşti. Savunma sanayinin büyük başarılarından olan Hürkuş ve Milli Muharip Uçak 'Kaan' pistte birlikte yürüdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli muharip uçağın isminin Kaan, isim babasının ise MHP lideri Devlet Bahçeli olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu.

Azerbaycan merkezli Trend Haber Ajansı 'Türkiye milli savaş uçağının adını açıkladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Kaan'ın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından geliştirildiğinin altını çizen ajans haberinde şu ifadelere yer verdi;

'TF-X'in prototipi ilk uçuşunu 2023'ün sonunda yapacak. TF-X'in Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 Fighting Falcon uçağının yerini alması ve yabancı ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor.'

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Yunan Etnos ise 'Türkiye: Ülkenin ürettiği yerli savaş uçağının adı KAAN-Erdoğan Batı'ya sert çıktı' başlığını attı.

Haberde 'Türk Cumhurbaşkanı muhtemelen Yunanistan'ı ima ederek 'suyun diğer tarafında' bazılarının rahatsız olduğundan söz etti' denildi.

Defence Romanya '1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından düzenlenen hava gösterisinde binlerce Türk, Türk havacılık sanayisinin en yeni ürünü olan 5. nesil savaş uçağının resmi tanıtımına katıldı' dedi.

Erdoğan'ın Yunanistan'a yeni uyarılarda bulunduğunu belirten Protho Thema, 'Yunanistan'a yeni uyarı mesajı: Suların diğer tarafındakileri rahatsız etmeye devam edeceğiz' dedi.

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Kaan'ın yerli imkanlar ile üretildiğinin altını çizen Pakistan Observer haberinde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli olarak geliştirdiği 5. nesil savaş uçağına KAAN adının verileceğini duyurdu' ifadesine yer verdi.

'Erdoğan yeni 5. nesil savaş uçağını tanıttı' başlığını atan Capital.gr'nin haberinde ise şu ifadeler yer aldı;

'Seçimlerden kısa bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çift motorları sayesinde Mach 5 maksimum hıza sahip yeni 5. nesil savaş uçağını tanıttı.'

Newsbomb 'Erdoğan Türk dövüşçüsü KAAN'ın sunumunda pilot ceketiyle' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Almanya merkezli Flight Global 'TF-X hayalet savaş uçağını ortaya koyuyor' dedi. Haberde dün düzenlenen tören için 'yerli havacılık endüstrisi için büyük bir güç gösterisi' yorumu yapıldı.

Havacılık dünyasından haberler paylaşan bir başka platform Aviation Week 'Türk Dövüşçüsüne Resmi Olarak 'Kaan' Adı Verildi' başlığını attı.

Hindistan merkezli Daijiworld ise 'Erdoğan: Türkiye 5. nesil savaş uçağı üretecek' başlığını tercih etti