Ve İsveç NATO için kritik adımı attı... Dünya böyle gördü: Artık Türkiye'ye daha yakın

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Finlandiya ile birlikte NATO'ya başvuran İsveç beklenen adımı attı.

İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.

İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.

İsveç parlamentosunda yapılan oylamada, terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası öngören yasa tasarısı 268 oyla kabul edildi.

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34 milletvekili ret oyu verirken 47 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

1 Haziran’da yürürlüğe girecek olan yasa dünya basınında geniş yer buldu.

ABD merkezli ABC News bu gelişmeyi 'İsveçliler, NATO üyeliğine yardımcı olması muhtemel terör yasaları kabul etti' başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde 'İsveç, terör gruplarını finanse etmeyi ve onlara yardım etmeyi ve aynı zamanda yurt dışına seyahat ederek terörist gruplara katılmayı veya onlara yardım etmeyi hedefleyen bir terörle mücadele yasası çıkardı.' ifadesine yer verildi.

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Yunan Skai 'İsveç Türkiye'ye daha yakın' başlığını attı ve 'Bu değişiklik, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması için bir gereklilikti' dedi.

AFP bu gelişmeyi abonelerine 'İsveç parlamentosu, Türkiye'nin Stockholm'ün NATO üyelik hedefini onaylaması için önemli bir talep olan terör yasalarını güçlendirirken, aşırılık yanlısı gruplarla bağlantılı faaliyetleri yasaklayan yeni yasayı Çarşamba günü onayladı' ifadesi ile servis etti.

Al Arabiya 'İsveç parlamentosu daha sert terörle mücadele yasasını kabul etti' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verildi;

'Finlandiya Nisan ayında üye olurken Türkiye, İsveç'i başta PKK olmak üzere teröristler için sığınak olmakla suçlayarak İsveç'in başvurusunu engelledi.'

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ABD merkezli haftalık dergi Barron's'un internet edisyonunda yer alan haberde 'aşırılık yanlısı gruplara baskı yapılması'nın İsveç'in NATO üyeliği önünde bir süredir engel olduğuna vurgu yapıldı.

YASA İLE NELER DEĞİŞECEK?

1 Haziran’da yürürlüğe girecek olan yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezası verilebilecek.

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Ayrıca yasa ile terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkileri genişleyecek.

KALIN'DAN İSVEÇ'E MESAJ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün İsveç’in NATO üyeliği için '1 Haziran'da yürürlüğe girecek terörle mücadele yasası ne kadar etkin uygulanırsa süreç o kadar hızlı ilerler' açıklamasında bulunmuştu