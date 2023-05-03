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Tüm gözler Türkiye'de... Alman basınından dikkat çeken yorum! Washington Post adını koydu: Dünyanın en önemli seçimi

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#Seçim#Türkiye#Dünya
Tüm gözler Türkiyede... Alman basınından dikkat çeken yorum Washington Post adını koydu: Dünyanın en önemli seçimi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 14:09

Dünyanın gözü Türkiye'de... Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Seçim için geri sayım sürerken Washington Post '2023'te dünyanın en önemli seçimine on gün kaldı' derken Alman gazetesinden dikkat çeken bir yorum geldi...

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Dünya Ankara'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Yurtdışındaki seçmenler için oy verme işlemi devam ederken ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'tan (WP) dikkat çeken bir seçim analiz geldi.

'2023'te dünyanın en önemli seçimine on gün kala, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ana muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki rekabet kızışıyor' diyen WP onlarca anketin yayınladığını ve her birinde farklı sonuçlar çıktığını yazdı.

Tüm gözler Türkiyede... Alman basınından dikkat çeken yorum Washington Post adını koydu: Dünyanın en önemli seçimi

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Haberde 'Anketler, tüm sonuçların mümkün olduğunu gösteriyor: Erdoğan iktidarını üçüncü bir on yıla uzatabilir veya cumhurbaşkanlığını kaybedebilir, Halk İttifakı meclis çoğunluğunu koruyabilir veya kaybedebilir' ifadelerine yer verildi.

Alman Frankfurter Rundschau muhalefetin aday belirleme sürecine dikkat çekti ve şu yorumda bulundu;

'Erdoğan karşıtı ittifak, cumhurbaşkanı adayı meselesi yüzünden adeta çöktü.'

NPR haberinde 'Erdoğan hâlâ popüler ve cumhurbaşkanlığı altında gücünü pekiştirdi' yorumuna yer verdi.

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RND ise 'Çeşitli şirketler tarafından yapılan anketler, parlamento seçimleri öncesinde karışık bir tablo çiziyor' yorumunda bulundu.

Yunan basını da seçim sürecini yakından takip ediyor.

Seçimin dünyanın en önemli konularından birisi olduğuna vurgu yapan IN.gr 'Avrupa, Türkiye'deki seçimleri özellikle ilgiyle izliyor, çünkü sonuç mevcut dengeyi değiştirebilir ve hem Ukraynalıları hem de mülteci nüfusu etkileyebilir' yorumunda bulundu.

Tüm gözler Türkiyede... Alman basınından dikkat çeken yorum Washington Post adını koydu: Dünyanın en önemli seçimi

İeidiseis 'Erdoğan dünkü konuşmasında, seçimlere sadece 10 gün kala Türkiye'de doğal gazın ardından petrol kuyularının da keşfedildiğini dünyaya açıkladı' dedi.

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Ethnos dikkat çeken bir seçim senaryosu yayınladı. 'Diğer iki cumhurbaşkanı adayı İnce ve Oğan ilk turda yüzde 5'in üzerinde oy alırsa, bu ikilinin seçmenlerinin ikinci turda Erdoğan'a oy vermesi münkün' diyen gazete 'Erdoğan'ın istediği yüzdeyi tamamlaması mümkün' yorumunda bulundu.

Protho Thema ise 'TCG Anadolu, Kılıçdaroğlu ve Yunanistan'a bir "mesaj" göndermek için İzmir'de' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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#Seçim#Türkiye#Dünya

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