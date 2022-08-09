Dünyanın en zenginleri düğmeye bastı: Grönland'da hazine avı başladı!

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Grönland, iklim değişikliğinin etkileri açısından 'sıfır noktası' olarak görülüyor ancak gelen yeni haberlere göre bölge krize çözüm sağlamak için de 'sıfır noktası' olabilir.

İklim krizinin vurduğu bölgedeki buzulların hızla erimesi, yeşil enerji geçişi için kritik mineraller arayan madencilik şirketlerine ironik bir şekilde yeni bir kapı araladı.

YÜZ MİLYONLARCA ENERJİ KAYNAĞINA YETECEK KADAR ÇOK

Grönland'ın Disko ve Nuussuaq Yarımadası'ndaki tepe ve vadilerin yüzeyinin altında yüz milyonlarca enerji kaynağına yetecek kadar kritik maden bulunduğu düşünülüyor.

'Kobold Metals' ve 'Bluejay Mining' isimli iki madencilik şirketi, yeşil enerji için gerekli olan, son derece nadir ve değerli mineralleri bulmak için bir ortaklık kurdu.

İki şirketten otuz jeolog, jeofizikçi ve onlara eşlik eden aşçı, pilot ve teknik elemanlar altın değerindeki madenleri bulmak için bölgede kamp kurdu.



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İsmi geçen üç milyarder CNN'in yorum talebine cevap vermeyip sessiz kalmayı tercih etti.

Yeşil enerji için hayati öneme sahip bu madenler, aralarında Jeff Bezos, Michael Bloomberg ve Bill Gates'in de bulunduğu dünyanın en zengin insanlarını da harekete geçirdi.

Kobold Metals CEO'su Kurt House, CNN'e yaptığı açıklamada milyarder kulübünün girişimlerini finansal olarak desteklediğini doğruladı ve 'Bölgenin dünyadaki en önemli birinci veya ikinci nikel-kobalt yatağına sahip olduğunu düşünüyoruz' dedi.

SONDAJ YERİ YAPAY ZEKA İLE BELİRLENECEK

Bölgede incelemelerde bulunan ekipler yer altının elektromanyetik alanını ölçmek ve kaya katmanlarını haritalamak için toprak örnekleri alıyor, helikopter ve drone'lar yardımı ile ölçümler yapıyor.

Ekiplerin elde ettiği veriler yapay zeka ile analiz edildikten sonra tam olarak nerede sondaj yapılacağı belirlenecek.



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Bluejay Madencilik CEO'su Bo Moller Stensgaard, Grönland'daki iklim değişikliklerinin sonuçlarının endişe verici olduğuna dikkat çekerek, "Bu sonuçlar endişe verici olsa da Grönland'da keşif ve madenciliği daha kolay hale getirdi" dedi.

Stensgaard ayrıca iklim değişikliğinin denizde buzsuz kalma sürelerini uzatması nedeniyle ekiplerin ağır ekipman ve madenleri küresel pazara daha kolay sevk edebildiğini söyledi.

20-30 YIL İÇERİSİNDE TAMAMEN YOK OLACAK

Bu arada, dünyanın en büyük ikinci buz tabakası olarak bilinen Grönland'daki buzulun eriyerek deniz seviyesini yükseltmesi son dönemde büyük bir endişe kaynağı oldu.

NASA'dan bilim insanı Nathan Kurtz, CNN'e yaptığı açıklamada buzulların 20 ila 30 yıl içinde tamamen ortadan kalkmasının beklendiğini belirterek, "Buzullar tamamen eridikten sonra geriye sadece mevsimsel buz örtüsünün kalacak" dedi.