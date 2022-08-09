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Dünyanın en zenginleri düğmeye bastı: Grönland'da hazine avı başladı!

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#Grönland#Buzul#Bill Gates
Dünyanın en zenginleri düğmeye bastı: Grönlandda hazine avı başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 14:24

Aralarında Jeff Bezos, Michael Bloomberg ve Bill Gates'in de bulunduğu dünyanın en zengin insanları, Grönland'ın batı kıyısında başlatılan hazine avına fon sağlıyor. Buzulların erimesi ile ortaya çıkan nadir ve çok değerli minerallerin yeşil enerji için yeni bir kapı aralayacağı düşünülüyor...

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Grönland, iklim değişikliğinin etkileri açısından 'sıfır noktası' olarak görülüyor ancak gelen yeni haberlere göre bölge krize çözüm sağlamak için de 'sıfır noktası' olabilir.

İklim krizinin vurduğu bölgedeki buzulların hızla erimesi, yeşil enerji geçişi için kritik mineraller arayan madencilik şirketlerine ironik bir şekilde yeni bir kapı araladı.

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YÜZ MİLYONLARCA ENERJİ KAYNAĞINA  YETECEK KADAR ÇOK

Grönland'ın Disko ve Nuussuaq Yarımadası'ndaki tepe ve vadilerin yüzeyinin altında yüz milyonlarca enerji kaynağına yetecek kadar kritik maden bulunduğu düşünülüyor.

'Kobold Metals' ve 'Bluejay Mining' isimli iki madencilik şirketi,  yeşil enerji için gerekli olan, son derece nadir ve değerli mineralleri bulmak için bir ortaklık kurdu.

İki şirketten otuz jeolog, jeofizikçi ve onlara eşlik eden aşçı, pilot ve teknik elemanlar altın değerindeki madenleri bulmak için bölgede kamp kurdu.

Dünyanın en zenginleri düğmeye bastı: Grönlandda hazine avı başladı

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ DÜĞMEYE BASTI: JEFF BEZOS, BILL GATES, MICHEAL BLOOMBERG...

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İsmi geçen üç milyarder CNN'in yorum talebine cevap vermeyip sessiz kalmayı tercih etti.

Yeşil enerji için hayati öneme sahip bu madenler, aralarında Jeff Bezos, Michael Bloomberg ve Bill Gates'in de bulunduğu dünyanın en zengin insanlarını da harekete geçirdi.

Kobold Metals CEO'su Kurt House, CNN'e yaptığı açıklamada milyarder kulübünün girişimlerini finansal olarak desteklediğini doğruladı ve 'Bölgenin dünyadaki en önemli birinci veya ikinci nikel-kobalt yatağına sahip olduğunu düşünüyoruz' dedi.

SONDAJ YERİ YAPAY ZEKA İLE BELİRLENECEK

Bölgede incelemelerde bulunan ekipler yer altının elektromanyetik alanını ölçmek ve kaya katmanlarını haritalamak için toprak örnekleri alıyor, helikopter ve drone'lar yardımı ile ölçümler yapıyor.

Ekiplerin elde ettiği veriler yapay zeka ile analiz edildikten sonra tam olarak nerede sondaj yapılacağı belirlenecek.

Dünyanın en zenginleri düğmeye bastı: Grönlandda hazine avı başladı

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI ENDİŞE VERİCİ OLSA DA İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI"

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Bluejay Madencilik CEO'su Bo Moller Stensgaard, Grönland'daki iklim değişikliklerinin sonuçlarının endişe verici olduğuna dikkat çekerek, "Bu sonuçlar endişe verici olsa da Grönland'da keşif ve madenciliği daha kolay hale getirdi" dedi.

Stensgaard ayrıca iklim değişikliğinin denizde buzsuz kalma sürelerini uzatması nedeniyle ekiplerin ağır ekipman ve madenleri küresel pazara daha kolay sevk edebildiğini söyledi.

20-30 YIL İÇERİSİNDE TAMAMEN YOK OLACAK

Bu arada, dünyanın en büyük ikinci buz tabakası olarak bilinen Grönland'daki buzulun eriyerek deniz seviyesini yükseltmesi son dönemde büyük bir endişe kaynağı oldu.

NASA'dan bilim insanı Nathan Kurtz, CNN'e yaptığı açıklamada buzulların 20 ila 30 yıl içinde tamamen ortadan kalkmasının beklendiğini belirterek, "Buzullar tamamen eridikten sonra geriye sadece mevsimsel buz örtüsünün kalacak" dedi.

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#Grönland#Buzul#Bill Gates

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