Everest Dağı’ndan korkutucu haber... Oluşması yaklaşık 2000 yıl süren buz, sadece 25 yılda eridi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve beklenen oldu... Resmen meydan okudularVe beklenen oldu... Resmen meydan okudular#Rusya
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mıAmatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?#Hava Durumu
Ozan Tufan çok farklı döndü İngiltere sonrası kilo değişimi dikkat çekti...Ozan Tufan 'çok farklı' döndü! İngiltere sonrası kilo değişimi dikkat çekti...#Ozan Tufan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Görüşmede bende bu umut doğduCumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Görüşmede bende bu umut doğdu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çirkin saldırıya tepki yağdı Ve karar verildiÇirkin saldırıya tepki yağdı! Ve karar verildi#Onur Anıtı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Akılalmaz... 14 aydır karantinada, yaptırdığı 78 koronavirüs testi de pozitif çıktıAkılalmaz... 14 aydır karantinada, yaptırdığı 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı#İstanbul
Aziz Yıldırım hukuk savaşı başlatıyor 3 Temmuz sürecine ilişkin yeni açıklama...Aziz Yıldırım hukuk savaşı başlatıyor! 3 Temmuz sürecine ilişkin yeni açıklama...#Aziz Yıldırım
Harvard profesöründen flaş BA.2 açıklaması: Süper varyantHarvard profesöründen flaş BA.2 açıklaması: Süper varyant!#Koronavirüs
Tüm ülke nefesini tuttu bekliyor Son 6 metre kaldı ancak...Tüm ülke nefesini tuttu bekliyor! Son 6 metre kaldı ancak...#Fas
“Çok küçüktüm” dedi ve ekledi: Bundan kimseye bahsedemedim“Çok küçüktüm” dedi ve ekledi: Bundan kimseye bahsedemedim#Büşra Pekin
Yaptırdığı evler başlarına yıkıldı: Hâlâ bu adamı seviyorlar, inanılmazYaptırdığı evler başlarına yıkıldı: Hâlâ bu adamı seviyorlar, inanılmaz! #Brad Pitt
Oluşması 2000 yıl sürdü, 25 yılda eridi Büyük krize neden olabilir...Oluşması 2000 yıl sürdü, 25 yılda eridi! Büyük krize neden olabilir...#Everest
Fatma Girikin bakıcısı ilk kez konuştu... Anlatırken gözyaşlarına boğulduFatma Girik'in bakıcısı ilk kez konuştu... Anlatırken gözyaşlarına boğuldu!#FATMA GİRİK
Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacakŞöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak#Geoffrey Paschel
HABERLERDünya Haberleri

Everest Dağı’ndan korkutucu haber... Oluşması yaklaşık 2000 yıl süren buz, sadece 25 yılda eridi!

#Everest#Buzul#İklim Krizi
Everest Dağı’ndan korkutucu haber... Oluşması yaklaşık 2000 yıl süren buz, sadece 25 yılda eridi

Dünyanın en yüksek tepesinde bulunan buzulların insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle her yıl onlarca yıllık buz kaybettiği ortaya çıktı. Söz konusu hızlı erime, daha sık çığ düşmelerinin yani sıra su kaynaklarının kurumasına da yol açabilir.

Haberin Devamı

Yapılan yeni bir araştırma dünyanın en yüksek tepesinde bulunan buzulların insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle her yıl onlarca yıllık buz kaybettiğini ortaya çıkardı. Oluşması yaklaşık 2000 yıl süren Güney Col Buzulu'nun oluşum hızından 80 kat hızlı incelerek sadece 25 yılda eridiği görüldü. Araştırmacılar bu hızlı erimenin daha sık çığ düşmelerinin yani sıra bölgede yaşayan yaklaşık 1,6 milyar insanın içme, sulama ve hidroelektrik için bağımlı olduğu su kaynaklarının kurumasına yol açabileceği yönünde uyarıda bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DÜNYANIN EN YÜKSEK YERİNE ULAŞTI MI? CEVABI KOCA BİR EVET

Maine Üniversitesi'nden altı bilim insanı ve dağcılardan oluşan bir ekip, 2019'da tırmandıkları buzuldan 10 metre uzunluğundaki bir buz örneği aldı. Buna ek olarak, “Dünyanın en ulaşılmaz buzulları, insan bağlantılı iklim değişikliğinden etkileniyor mu?” sorusunu cevaplamak adına tepeye veri toplayacak dünyanın en yüksek iki otomatik hava istasyonunu kurdular.

Topladıkları verileri değerlendiren keşif lideri ve Maine Üniversitesi İklim Değişikliği Enstitüsü müdürü Paul Mayewski, "Cevap kocaman bir evet. 1990'ların sonlarından bu yana çok önemli derecede etkilenmişler" diyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İklim krizi vücudumuza neler yapacak Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...İklim krizi vücudumuza neler yapacak? Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...Haberi görüntüle

Araştırmacılar, bulguların yalnızca insan kaynaklı iklim değişikliğinin Dünya üzerindeki en yüksek noktalara ulaştığını doğrulamakla kalmayıp aynı zamanda karla kaplı yüzeylerin sağladığı kritik dengenin de bozulduğunu gösterdi.

Mayewski gazetecilere verdiği demeçte, "Bu dağlarda insan yerleşiminin başlangıcından bu yana bölgede bu kapsamlı bir değişiklik yaşanmamıştır. Üstelik tüm bunlar çok hızlı oldu,” dedi.

1990 SONLARINDAN BU YANA YOĞUN KAYIP

Araştırma, eriyen buzulun çeyrek yüzyılda yaklaşık 55 metre buz kaybettiğini gösterdi. Araştırmacılar, buzulun eskiden çoğunlukla kar yığınından oluşurken artık ağırlıklı olarak buza dönüştüğünü ve bu değişimin 1950’lerde başlamış olabileceğini belirtiyorlar. Ancak en yoğun buz kaybı 1990’ların sonlarından bu yana yaşandı. Buza dönüşme, buzulun artık güneşten gelen radyasyonu yansıtamayacağı ve erimesinin daha hızlı hale geleceği anlamına geliyor.

Model simülasyonları, bölgedeki güneş radyasyonuna aşırı maruz kalma nedeniyle erime veya buharlaşmanın, kar örtüsü buza dönüştüğünde 20 kattan hızlanabileceğini göstermektedir. Bağıl nem seviyelerindeki düşüş ve daha güçlü rüzgarlar da faktörler arasında.

İNSANLARIN HAREKETE GEÇMESİ UMULUYOR

Buzulların erimesinin buzullardan gelen suya bağımlı olan insanlar üzerindeki tüm etkilerine ek olarak, önümüzdeki yıllarda kar ve buz örtüsünün incelmesinin Everest Dağı’ndaki keşif gezilerini de zorlaştırması bekleniyor.

“Kutup ayıları, Kuzey Kutbu’nun ısınmasının ve deniz buzu kaybının ikonik sembolü olmuştur,” diyen Mayewski “Everest’te olanların insanları harekete çağıracak bir başka ikonik sembole dönüşmesini umduklarını” belirtti.

ARAŞTIRMA İÇİN REKORLAR KIRILDI

Araştırmacıların 2019 gerçekleştirdikleri keşif gezisi üç Guinness Dünya Rekoru kırdı:

Haberin Devamı

-8.020 metreyle en yüksek irtifada alınan buz çekirdeği rekoru

-8.440 metrede karada bulunan, muhtemelen giysilerden veya çadırlardan gelen en yüksek irtifada bulunmuş mikroplastik rekoru

-Deniz seviyesinden 8.430 metre yükseklikteki bir sırta kurulan “Balkon” isimli karadaki en yüksek rakımlı meteoroloji istasyonu rekoru.

Bu istasyon ayrıca dağ yürüyüşleri için tehlikeli koşulları nedeniyle “ölüm bölgesi” olarak bilinen bölgeye kurulan ilk istasyon oldu. 8.000 metrenin üzerindeki bu bölgede insan yaşamı için yeterli oksijen bulunmuyor. 

Gözden Kaçmasın

Rusyadan ABDye çok sert yanıt... Çinden Rusyaya destekRusya'dan ABD'ye çok sert yanıt... Çin'den Rusya'ya destek!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Fasta endişeli bekleyiş Son 6 metre kaldı ancak...Fas'ta endişeli bekleyiş! Son 6 metre kaldı ancak...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Everest#Buzul#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı

#Onur Anıtı
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı

#Onur Anıtı
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere