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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 07.07.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Dünyada bir ilk: Filler binlerce kilometrelik uçak seyahatine çıkıyor! Sebebi ise...

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Dünyada bir ilk: Filler binlerce kilometrelik uçak seyahatine çıkıyor! Sebebi ise...

İngiltere'deki 13 fil, 7 bin kilometrelik upuzun bir uçak seyahatine çıkıyor. Son durağı Kenya olan bu zorlu yolculuğun sebebi ise duyanları şaşkına çeviriyor.

Birleşik Krallık'taki bir hayvanat bahçesinde doğup büyüyen bir fil sürüsü, yaban hayatıyla tanışmak için Kenya’ya taşınacak!

Dünyada ilk kez gerçekleştirilecek olan projede, filleri yabanileştirme görevini Aspinall Foundation (Aspinal Derneği), Kenya Wildlife Service (Kenya Yaban Hayatı Servisi) ve Sheldrick Wildlife Trust (Sheldrick Yaban Hayatı Vakfı) üstleniyor.

Aspinall Vakfı tarafından yapılan basın açıklamasına göre, doğduklarından beri Güney İngiltere'deki Howletts Vahşi Hayvan Parkı'nda yaşayan ve vahşi yaşamı hiç tanımayan 13 fil, uçakla 7 bin kilometreden fazla yol kat edip Kenya’ya ulaştırılacak.

Dünyada bir ilk: Filler binlerce kilometrelik uçak seyahatine çıkıyor Sebebi ise...

Üçü yavru 13 filin büyük bir uçak içerisindeki bir kutu içinde Güney Afrikalı uzmanların da yardımıyla taşınması planlanıyor. Hayvanların bilinci ise seyahat esnasında açık olacak.

Tüm ülke bu fillere kilitlendi 15 aydır yoldalar, mışıl mışıl uyuyorlar, fatura ise ağır...
Tüm ülke bu fillere kilitlendi! 15 aydır yoldalar, mışıl mışıl uyuyorlar, fatura ise ağır...

Aspinall Vakfı Başkanı Damian Aspinall basın açıklamasında, "Bu inanılmaz derecede heyecan verici bir proje ve dünyada gerçekten bir ilk" dedi. Dernek başkanı Aspinall ayrıca, projenin fillerin küresel ticaretinin engellenmesini ve mümkün olan yerlerde tüm hayvanların vahşi doğaya geri döndürülmesini umduğunu belirtip hiçbir filin esaret altına alınmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Vakıf, geçen yıl da iki çitayı Güney Afrika'daki vahşi doğaya geri gönderdi.

Sheldrick Yaban Hayatı Vakfı CEO’su Angela Sheldrick yaptığı basın açıklamasında, "1970'lerden beri fillere yardım ediyoruz, 260'tan fazla file vahşi bir gelecek sağlıyor onların yaşamları boyunca en iyi şekilde korunmalarını sağlamak için kapsamlı koruma projeleri yürütüyoruz. Bu 13 file de ait oldukları yerde, Afrika topraklarında, doğanın istediği gibi vahşi ve özgür yaşayabilecekleri fırsatı sunmayı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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