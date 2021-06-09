Tüm ülke bu fillere kilitlendi! 15 aydır yoldalar, mışıl mışıl uyuyorlar, fatura ise ağır...

Çin'in güneyindeki bir doğa koruma alanından kaçan fil sürüsü geçtiğimiz yıl mart ayında ülkenin kuzeyine doğru yola çıktı. Çinli yetkililer fil sürüsünü izlemek ve yerleşim alanlarından uzak tutmak için olağanüstü çaba sarf ediyor. Yunnan orman itfaiyesinden sekiz kişilik bir ekibin filleri 24 saat boyunca hem yerden hem de havadan drone ile takip ettiğini bildirildi.

15 AYDA 482 KM’LİK REKOR YÜRÜYÜŞ

Çin'in ünlü gezgin fil sürüsü, doğal koruma alanlarından kaçışlarının ardından ülke genelinde 482 km’lik rekor bir yürüyüşün ardından hak ettikleri dinlenme için durdular.

Filler, uzun ve yorucu yolculuklarının ardından çimlerin üzerine serilmiş şekilde iki ayrı grup halinde uyurken. Sürü piramit şeklinde uyuyor gibi görünüyor, bir bebek filin bir yetişkinin bacağına yapıştığı ve birinin gövdesini diğerine dayadığı o anlar...

Asya filleri geçen yıl Xishuangbanna Dai bölgesindeki bir doğa koruma alanından çıktılar ve 16 Nisan'dan bu yana yürüyorlar. Yunnan eyaletindeki Kunming şehrine yaklaştıklarında ise uyku molası verdiler. Şu anda Kunming'in yaklaşık 55 mil güneybatısındaki Xinyang Kasabasının kırsalındalar ve yetkililer, şimdiye kadar 500 km yol kat eden yorgun filleri, Drone ile ormanda uzanmış halde dinlenirken ve uyurken görüntüledi.

482 km’lik bir yürüyüşten sonra filler dinlenirken...

Daily Mail’in haberine göre ilk sürü 16 filden oluşuyordu, ancak 2 fil uzun yürüyüş sırasında geri döndü. Daha sonra yürüyüş sırasında bir bebek dünyaya geldi, yani sürüde toplamda 15 fil var. Gözlemciler, grubun şu anda altı yetişkin kadın, üç yetişkin erkek, üç genç ve cinsiyeti bilinmeyen 3 bebek filden oluştuğunu söylüyor.

374 ARAÇ, 14 DRON VE 410 ACİL DURUM PERSONELİ SEFERBER OLDU

Guardian gazetesi, Çin’in Yunnan eyaletinde itfaiye ve sekiz kişilik bir ekibin filleri 24 saat boyunca hem karadan hem de havadan drone ile takip edildiğini aktardı. Ülkede 410 acil durum personeli, 374 araç ve 14 dron fil sürüsü için seferber oldu.

Çin merkezli haber ajansı Beijing News, fillerin şehre girip kaosa neden olabilecekleri korkusu nedeniyle yetkililerin tetikte olduğunu, filleri insanların yaşam alanlarından uzak tutmak ve yoğun nüfuslu kentlere girmesini engellemek için yolların kapatıldığını ve bariyerler kurulduğunu açıkladı. Ayrıca filleri sakin tutmak için de önlemler alındı.

Yan yana uyurken bir piramit şekli oluşturan Asya filleri oldukça bitkin görünüyor

18 TON ANANAS VE MISIR SAÇILDI

Filleri şehrin Jinning bölgesinden uzaklaştırmak için 18 ton ananas ve mısır etrafa saçılırken, yollar kamyonlarla kapatıldı. Destansı yolculukları sırasında, filler gece saatlerinde şehrin sokaklarında koşarken güvenlik kameralarına yakalandı. Verebilecekleri olası hasarı en aza indirgemek ve insanları tehlikeden uzak tutmak için filler 7/24 izlendiler.

ŞEHİRDE KARGAŞAYA NEDEN OLDU

Ancak, yetkililerin filleri 7 milyon nüfuslu kentten uzaklaştırma çabalarına rağmen, hayvanlar şehrin sokaklarında yürürken hortumlarını konut pencerelerinden içeri sokarak kargaşaya neden oldu.

HUZUREVİNDE PANİK

Geçen hafta, düzinelerce insansız hava aracı tarafından yerden ve havadan alınan video görüntüleri fillerin yiyecek ve su ihtiyaçları için çiftliklere saldırdıklarını, çöp kutularından yemek yediklerini, tarım alanlarına, ahırlara girdiklerini, çiftlik mahsullerini yediklerini gözler önüne serdi. Hatta bir araba bayisine ve bir huzurevine bile uğrayan filler, huzurevi sakinlerinden bazılarının yatağın altına saklanmasına neden oldu.

YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLARLIK HASARA NEDEN OLDULAR

Çin’in devlet medyasına göre fillerin ilk olarak Mart 2020'de doğal ortamlarından ayrıldığı tespit edildi. Fillerin bu göç yolculuğu Çin sosyal medyasını büyüledi ancak fillerin seyahatinin 6.8 milyon yuan yani yaklaşık 1.01 milyon dolar hasara neden olduğu tahmin ediliyor. Fillerin yolculukları hâlâ devam ediyor.

FİLLERİN EN UZUN MESAFELİ GÖÇÜ

Çinli yetkili Chen Mingyong, bu olayın, Çin’de fillerin en uzun mesafeli göçü olduğunu söyledi. Sürünün doğal koruma alanından neden ayrıldığı ise henüz tam olarak bilinmiyor. Yetkililer sürü liderinin 'deneyimden yoksun olmasının ve tüm grubu yoldan çıkarmış olmasının' mümkün olduğunu söylediler.

Xinhua'ya göre, Kasım ayında, dişi bir filin bir bebek doğurduğunu bu yüzden Yunnan'daki Puer'e geldikleri söylüyor. 5 ay boyunca burada kalan filler 16 Nisan’da yolcuklarına kaldıkları yerden devam etti.

Bir hafta sonra, fillerden ikisi gruptan ayrıldı ve geri kalan 15 fil kuzeydeki maceralarına devam etmek için ayrıldı. Yetkililer en son sürüden ayrılan bir erkek filin tekrar güneybatıya doğru geri döndüğünü söyledi.

Dev memelilerin maceraları, yüz milyonlarca insanın onların yolculuklarını tartışmak için sosyal medyaya girmesiyle tüm ülkeyi etkisi altına aldı.





İNSANLAR FİLLERİ KORKUTMAMALARI KONUSUNDA UYARILIYOR

Çin'de fillere en üst düzeyde koruma sağlanıyor, doğal yaşam alanları küçülse bile sayılarının istikrarlı bir şekilde artmasına izin veriliyor. Bu nedenle fillerin bu rekor göçü ne kadar zarara neden olursa olsun sürünün korunması, çiftçilerin ve diğerlerinin onlarla karşılaştıklarında azami itina göstermeleri gerekiyor. Ayrıca vahşi yaşam görevlileri de bebekler üzerinde sakinleştirici kullanmaktan kaçınıyor.

Şimdiye kadar, onları kentsel alanlardan uzak tutmak için, yolları kamyonlarla kapatmak ve inşaat ekipmanlarının park edilmesi ve onları cezbetmek için yiyecek verilmesi gibi pasif önlemler alındı. Hükümet yetkilileri insanları içeride kalmaları, havai fişek kullanmamaları ya da onları korkutmaya çalışmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Daily Mail, Guardian

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara