Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı can almaya devam ederken dünyaya umut olan zirve Lviv'de gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres üçlü zirvede bir araya geldi Kritik zirve dünden beri dünya kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi konumunda.

AFP ve AP gibi uluslararası ajanslar gelişmeleri anbean aboneleri duyururken pek çok gazete Lviv'deki zirveyi manşetinden gördü.

İngiliz Independent gazetesi zirvede Erdoğan'ın barış çağrısı yaptığına vurgu yaptı. Gazete zirvenin önemine şu ifadeler ile vurgu yaptı;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında Ukrayna'nın doğusundaki Lviv kentinde düzenlenen zirve dünya tarafından yakından izlendi.'

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'ERDOĞAN, KİEV İLE MOSKOVA ARASINDAKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ DESTEKLİYOR'

Financial Times, 'Erdoğan, Kiev ile Moskova arasındaki barış görüşmelerini destekliyor' başlıklı haberinde Erdoğan'ın 'Uluslararası toplum diplomatik süreci canlandırmak için sorumluluk almalı' sözlerine yer verildi.

Türkiye'nin iki ülkeyle olan ilişkilerini sürdürdüğüne vurgu yapılan haberde Erdoğan'ın 'Bütün mesele müzakere masasına giden en kısa ve en adil yolun belirlenmesidir' sözüne de yer verildi.

'ARA BULUCU ROLÜ OYNAYABİLECEK TEK LİDER'

Moskovskiy Komsomolets gazetesi Erdoğan'nın Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi.

Al Jazeera Erdoğan'ın 'Yeni bir Çerbobil istemiyoruz' uyarısına yer verdiği haberinde üçlü zirvenin ardından Zelenski'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Zaporizhzhia Nükleer Santraline yönelik potansiyel bir misyonunun parametrelerini kabul ettiği bilgisine yer verdi.

Gözden Kaçmasın Lviv’de umut zirvesi Haberi görüntüle

Newsweek zirveyi 'Yeni bir Çernobil'den endişe duyan Türkiye Ukrayna'ya destek verdi' başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü kamuoyuna Ukrayna'ya verdiği desteği dile getirdi ve Zaporizhzhia Nükleer Santrali'ne yönelik bombardımanın başka bir Çernobil'e yol açabileceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi' ifadeleri yer aldı.

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BBC de Erdoğan'ın nükleer tesis ile ilgili endişelerine yer verdi. Haberde Erdoğan'ın 'Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz' sözüne yer verildi.

Fransız Le Monde görüşmeyi 'Erdoğan Türkiye`nin Ukrayna'ya güçlü desteğini gösterdi' sözleri ile değerlendirdi.

CBC News Erdoğan'ın diplomatik çözüm çabalarına vurgu yaptığı haberinde 'Türk cumhurbaşkanı, görüşmelerin ardından uluslararası toplumu, on binlerce kişinin ölümüne ve 10 milyondan fazla Ukraynalının evlerini terk etmesine neden olan savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalardan vazgeçmemeye çağırdı' ifadelerine yer verdi.

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Haberde Erdoğan'ın 'Savaşın müzakere masasında sona ereceğine inanıyorum' sözüne vurgu yapılarak Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekildi

İtalyan haber ajansı ANSA, haberinde Zelenski'nin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti güçlü bir ülkenin verdiği güçlü bir destek mesajı' sözlerini manşet olarak kullandı.

İngiliz Daily Mail gazetesi 'Türkiye Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya destek veriyor' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Erdoğan Lviv'de Zelenski ile bir araya geldi ve ardından desteğini dile getirdi. Gazetecilere, Türkiye'nin 'Ukraynalı dostlarının' yanında olduğunu söyledi. Zelenski ise Erdoğan'ın Lviv ziyaretini güçlü bir destek mesajı olarak nitelendirdi.'

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Gözden Kaçmasın Ukrayna Zaporojye’de en kötüye hazırlanıyor Haberi görüntüle

Times Of Israel zirveyi 'Erdoğan, Zelenski ve Guterres ile Ukrayna'da görüştükten sonra 'yeni bir Çernobil' konusunda uyardı' başlığı ile okurlarına sundu.

Bir başka İngiliz gazetesi Express haberi 'Türkiye, Erdoğan, Zelenski ve BM savaşı sona erdirmenin yollarını ararken Ukrayna ile büyük yeni bir anlaşma imzaladı' başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde 'Türkiye, cumhurbaşkanlarının çatışmayı sona erdirmenin yollarını görüşmek üzere bir araya gelmesinden sonra Ukrayna ile büyük bir anlaşma yaptı' denildi.