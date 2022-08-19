Lviv’de umut zirvesi

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Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı askeri harekât 176’ncı günü geride bırakırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan savaşın başlamasından bu yana dün ilk kez Ukrayna’yı ziyaret etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü zirve için bir araya gelen Erdoğan, savaşın durdurulması ve ihtilafın diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşturulması için masaya oturdu. Erdoğan bir önceki Ukrayna ziyaretini 3 Şubat 2022’de gerçekleştirmişti.

POLONYA ÜZERİNDEN GİTTİ

Ankara’dan havalanan Cumhurbaşkanı uçağı, Ukrayna hava sahası kapalı olduğu için Polonya’nın Ceşov şehri havalimanına indi. Buradan karayoluyla devam eden Erdoğan, 12.30’da Lviv’e ulaştı. Guterres ise bir gün önceden Lviv’e gelerek Ukraynalı yetkililerle Zoporojye nükleer santralı için görüşmeler gerçekleştirdi.





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Ukrayna’nın Polonya sınırına yakın Lviv’de yapılan zirve, Pototski Sarayı’nda gerçekleştirildi. Kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti. Ancak küçük bir grup göstericiye istisna tanındı. Saray yakınlarında pankart açan göstericiler, Mariupol şehrinin Azovstal demir çelik fabrikasında esir düşen Ukrayna askerlerinin akıbetinin araştırılmasını talep etti.

Zirvede ilk olarak Erdoğan ile Zelenski bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi. Ardından ikiliye Guterres’in de katılmasıyla üçlü zirve başladı. Erdoğan-Zelenski görüşmesinin ana gündem maddesi, savaşın sona erdirilmesi için diplomatik yolların aranması oldu.

İHA’LAR VE TAHIL ANLAŞMASI

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik, ticari ve askeri işbirliği konuları ele alındı. Erdoğan’a eşlik eden heyette Haluk Bayraktar’ın bulunmasına vurgu yapılarak, Ukrayna’da Bayraktar İHA’ları üretecek fabrika kurulması anlaşmasına son noktanın konulacağı öne sürüldü.





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Erdoğan zirve sonrası yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi bir kez daha tekrarladık. Bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna’nın yeniden imarı için gereken desteği vereceğimizi Sayın Zelenski ile paylaştım. Nükleer santraldeki çatışmalardan endişe ediyoruz. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Ukrayna tahılının dünya piyasalarına ihracını mümkün kılan İstanbul mutabakatının olumlu yansımalarını tüm dünya hissetmeye başladı. Şahsen savaşın müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Mart ayında İstanbul’da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılmasının imkan dahilinde olduğuna inanıyorum. Bu hedefe yönelik her türlü desteği vermeye, tekrar kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü oynamaya hazırız. Görüşmemizde savaş esirlerinin mübadelesi konusunu ve girişimlerimizi ele aldık. Bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin’le, Rusya tarafıyla da bütün bugünkü görüşmelerimizin neticesini de değerlendirmeye devam edeceğiz.”

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GÜÇLÜ BİR DEVLETİN DESTEĞİ

Zelenski de açıklamasında “Erdoğan’ın ziyareti güçlü bir devletin bize destek olduğunu göstermiştir” dedi. BM Genel Sekreteri Guterres ise nükleer santral sorununa dikkat çekerek, “Zaporijya’deki askeri ekipman, personel çekilmelidir, potansiyel bir hasar intihardır” diye konuştu.

ZELENSKİ: GÜÇLÜ DESTEK MESAJI

Zelenski, Erdoğan’ın Lviv’i ziyareti için “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ülkemizi ziyareti, böyle güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır” dedi.





Erdoğan ve Zelenski’nin görüşmesinin ardından, Ukrayna’nın savaşta tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov imza attı.

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GÖSTERİ YAPTILAR







Zirve sırasında küçük bir grup göstericiye izin verildi. Pototski Sarayı yakınlarında toplanan 50 kadar gösterici Rusya aleyhine pankartlar açtı. Göstericiler Erdoğan, Zelenski ve Guterres’ten, Mariupol şehrinin düşmesi sonrasında Azovstal demir çelik fabrikasında esir düşen Ukrayna askerlerinin akıbetinin araştırılmasını istedi.

TÜRKİYE’DEN GENİŞ HEYET

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Lviv zirvesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti.