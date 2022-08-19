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Ukrayna Zaporojye’de en kötüye hazırlanıyor

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#Avrupa#Zaporojye#Nükleer Santralı
Ukrayna Zaporojye’de en kötüye hazırlanıyor
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 07:00

Avrupa’nın en büyük nükleer santralı Zaporojye’nin çatışmaların ortasında kalması endişeleri arttırırken, Ukrayna olası nükleer sızıntıya hazırlanıyor.

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Ukrayna ordusu, civarında çatışmaların devam ettiği Zaporojye nükleer santralinde yaşanabilecek bir kazaya karşı hazırlık yapıyor. Alınan önlemlerin yerinde anlatılması için bir grup gazeteci, Kiev’den kalkan helikopterle Zaporojye’ye götürüldü. BBC’nin haberine göre, güvenlik gerekçeleriyle varış noktaları önceden kendilerine bildirilmeyen gazetecileri taşıyan helikopter, Rus güçleri tarafından tespit edilmemek için 10 metrelik bir irtifada seyretti. Gazeteciler, santral bölgesine yakın bir otoparka kurulan çalışma alanında, Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastirski ve Enerji Bakanı Herman Haluşçenko’dan bilgi aldı.

‘DURUM KRİTİK’

Ukrayna İçişleri Bakanı, “durumun git gide daha kritik bir hale geldiğini” vurgularken, “Rus işgal güçleri oradayken nükleer santralın güvenliğini sağlamak imkânsız” ifadelerini kullandı. Ukrayna Enerji Bakanı ise “endişeli olduklarını” söyleyerek, “Ruslar 5 Ağustos’ta bölgeyi bombalamaya başlayınca durum dramatik şekilde değişti” dedi. Otopark alanında radyasyon koruyucu ekipmanlarını kuşanan acil durum müdahale ekipleri tarafından, nükleer felaket tatbikatı gerçekleştirildi.

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Ukrayna Zaporojye’de en kötüye hazırlanıyor

FELAKETİN HARİTASI

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye’de sızıntı yaşanması halinde hangi ülkelerin etkileneceğini gösteren haritalar yayınladı. Bakanlığa bağlı Nükleer Tehditler Komutanı General Igor Kirilov’a göre, yalnızca bir reaktörün yüzde 25 oranında sızıntı yapması bile Çernobil ve Fukuşima’ya eş bir etkiye neden olabilir. Kirilov, santrala silahlı saldırı gibi bir dış müdahale olursa reaktörlerin ana güvenlik sistemlerinin yanı sıra yedek jeneratör ve soğutma sistemlerinin devre dışı kalabileceğini, bu durumda reaktörün eriyeceğini belirtti. Kirilov, “(Sızıntı durumunda) Ukrayna’nın tamamı, Polonya, Romanya, Moldova ve Belarus, büyük bölümüyle Almanya ve İskandinav ülkelerine kadar zehirlenme gözlenecek. Yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalacak” diye konuştu.

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#Avrupa#Zaporojye#Nükleer Santralı

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