Dünya liderleri yarın Roma'da toplanıyor! Pandemi ve iklim krizi masada

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Zirveye, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı G20 ülkelerinin devlet ya da hükümet liderlerinin yanı sıra uluslararası kurumların temsilcileri de katılıyor. Geçen yıl Suudi Arabistan'da yapılması planlanan G20 liderler zirvesinin pandemi nedeniyle ertelenmesinin arından bu seneki toplantının liderlerin fiziki katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

30-31 Ekim tarihli zirve için Roma'ya gelmesi beklenen liderler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alıyor. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi zirveye şahsen katılması planlanan liderlerden.

Görevi devretmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de son katılacağı G20 zirvesi için Roma'ya gelmesi planlanıyor. Merkel'in Roma'da Erdoğan ile de ikili görüşme yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Biden'ın yapması beklenen ikili görüşmeler arasında ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron da yer alıyor. İki lider, AUKUS paktı krizi sonrası ilk kez yüz yüze görüşecek.

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Biden ayrıca bugün Vatikan'da Papa Francesco'yu da ziyaret edecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in ise pandemiyle bağlantılı nedenlerle Roma'ya gelmeyeceği belirtiliyor. Rusya ve Çin'in zirveye videokonferansla katılması bekleniyor.

GÖZLER G20'DE



G20 liderler zirvesi, Glasgow'da yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 26. İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) hemen öncesinde düzenlenmesi nedeniyle de özel ilgi çekiyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinin COP26 öncesi iklim krizi konusunda vereceği mesajlar yakından izlenecek.

Dünyanın toplam GSYİH'sinin yüzde 80'inden fazlasına sahip olan G20 ülkeleri, küresel sera gazı emisyonlarının da yaklaşık yüzde 80'ininden sorumlu.

G20'nin dönem başkanlığını yürüten İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi geçen ay iklim aktivistlerinin Milano'da düzenlediği toplantıya katılmış ve iklim krizi önlemleri konusunda "Başarılı olmak istiyorsak başta G20 üyeleri olmak üzere tüm ülkeler üzerlerine düşeni yapmalı" demişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de geçen hafta yaptığı bir açıklamada "Roma'da toplanacak olan G20 liderleri, gezegendeki karbon kirliliğinin beşte dördünden kendi ekonomilerinin sorumlu olduğunu biliyor. G20 hükümetleri ayağa kalkıp bu çabanın öncülüğünü üstlenmezse bizi korkunç insani acılar bekliyor" uyarısı yapmıştı.

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YOKSUL ÜLKELERE AŞURE DAĞITIMI



Koronavirüs pandemisinin küresel çapta sağlık ve ekonomiyi ilgilendiren boyutları da zirvenin ana başlıkları arasında yer alıyor.

G20 liderler zirvesine Avrupa Birliği'ni temsilen katılacak olan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "G20'de, 2022 ortasına kadar yüzde 70'lik küresel aşılama oranına ulaşmanın taahhüt edilmesini umuyorum" dedi.

AB'nin bu konuda üzerine düşeni yapacağını söyleyen Ursula von der Leyen, "Gelecek yıl AB'de 3.5 milyardan fazla aşı üretilmesi bekleniyor. Bunların çoğu AB dışına gönderilecek. Ayrıca en az 500 milyon doz aşı bağışı yapacağız" diye konuştu.

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Uluslararası Af Örgütü de bu hafta içinde bu konuda bir uyarı mesajı yayımlayarak "G20 liderleri aşılara ulaşım konusunda geçmişteki hataları tekrarlamamalı" dedi.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, "G20 ülkeleri yüzde 63 aşılama oranına sahipken düşük ve orta-düşük gelirli ülkelerde nüfusun yalnızca yüzde 10'u aşılanabildi" dedi ve bunu "bencillik ve açgözlülük" diye niteledi.

Uluslararası Af Örgütü'nün de aralarında yer aldığı çok sayıda dernek bu soruna dikkat çekmek amacıyla bugün Roma'da bir gösteri düzenlemeyi planlıyor.

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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



G20 liderler zirvesi öncesi ve sırasında Roma'da çok sayıda başka gösteri de bekleniyor. İklim ve çevre aktivistlerinden, İtalya hükümetinin aşı sertifikası zorunluluğu uygulamalarına karşı çıkanlara kadar çok sayıda farklı grup protesto eylemlerine hazırlanıyor.

Çok sayıda dünya liderinin Roma'ya gelmesi ve gösteriler nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. G20 zirvesinin yapılacağı EUR bölgesinde 10 kilometrekarelik bir alan, girişlere kapalı "maksimum güvenlik alanı" ilan edildi. Bu bölgede keskin nişancılar ve nükleer-biyolojik-kimyasal-radyolojik saldırı önlemleri de dahil sıkı tedbirler alınacak.

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Roma'ya gelecek liderlerin hafta sonunda "kültürel aktivitelere" de katılması planlandığı için kent merkezinde de önlemler alınacak. Zirve için Roma'da 5300 ek güvenlik personeli görevlendirildi, anti-drone sistemleri devreye sokuldu.

İtalya İçişleri Bakanlığı, güvenlik önlemleri kapsamında Pazartesi gününe kadar Schengen uygulamasının askıya alınmasını, AB ülkelerinden girişlerde de sınır kontrolleri yapılmasını kararlaştırdı.

2001'de Cenova kentindeki G8 gösterilerinde çıkan olaylar, bir kişinin polis tarafından öldürülmesi ve polisin işkenceyle suçlandığı bastırma yöntemleri hafızalarda olduğu için bu hafta sonundaki gösteriler ve güvenlik önlemleri yakından izleniyor.