Dünya bu anları konuşuyor: İngiltere yağmura, Boris Johnson şemsiyesine teslim oldu!

'Boris Johnson dünyada bir şemsiyenin altında duran en ıslak adam.' Bu cümle katıldığı açık hava etkinliklerinde başı yağmurla ama en çok da yağmurdan korunmak için elinde tuttuğu şemsiyeyle derde giren Başbakan Boris Johnson için İngiliz medyasının attığı eğlenceli başlıklardan sadece bir tanesi...

Yağmurlar İngiltere'nin dört bir yanını etkisi altına alırken, Boris johnson Guilford'daki Surrey polis merkezini ziyaret etti. Ama ettiğine de pişman oldu. Yoğun yağış altında gerçekleşen ziyarette yağmura oldukça alışkın olan İngilizler oldukça rahat görünürken Başbakan zor anlar yaşadı.

Böylelikle orada bulunanlar Johnson'ın açıklayacağı hükümetin yeni suç mücadele planı yerine şemsiyeyle mücadelesini daha büyük bir ilgiyle izledi.

Johnson, elinde bir şemsiye tutmasına rağmen bir televizyon kanalı için röportaj verirken sırılsıklam oldu. Somurtkan görüntüsüyle dikkat çeken Johnson, konuşurken başının üstünde bir şemsiye tutuyordu, ancak omuzları ve elbisesinin üst kısmı sırılsıklam olduğu için hiçbir etkisi yok gibi görünüyordu.

Başbakanın görüntüsü, sosyal medyada alay konusu oldu ve bir izleyici "Boris Johnson, yağmurda şemsiye tutarken daha da ıslanan tek canlı kişi gibi görünüyor." diye yazdı.

Olay anının videosu ve fotoğrafları sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken dünya da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın şemsiye ile mücadelesini konuşur oldu. Yağmurlar İngiltere'nin dört bir yanını etkisi altına alırken, Başbakan Johnson'ın şemsiye ile verdiği sınav sosyal medyada büyük yankı buldu.

Johnson çarşamba günü de tahtın varisi Prens Charles ile yan yana oturduğu resmi nişan töreninde şemsiyesini kontrol etmekte zorlandı. Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles'ın yanında oturan Johnson, gittikçe şiddetini artıran yağmur altında şemsiyesini açmak için büyük bir mücadele verdi.

Johnson, şemsiyeyi açmayı başarabildiği an, ıslandığını fark ettiği İçişleri Bakanı Priti Patel'e teklif etti, ancak Patel şemsiyeyi istemedi. Tam her şey yoluna girmişken, bu kez de kuvvetli rüzgar şemsiyeyi ters çevirdi. Tam o sırada Prens Charles, Başbakan Johnson ve İçişleri Bakanı Patel'in gülüştüğü görüldü.

Video görüntüleri, Prens Charles'ın Johnson'ın şemsiyeyi açma konusundaki bir hayli başarısız çabalarına güldüğü anları yakaladı. Görüntüler sosyal medyada da yankı uyandırdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Olayın ciddiyetinin farkındayım ama bu çok komikti. Ancak komedide göreceğiniz bir olay. Johnson'ın yüzü inanılmazdı. Etrafındaki herkesin, hatta Prens Charles'ın bile güldüğünü görmek çok güzeldi!" diye yazdı.

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