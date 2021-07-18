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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER-AA
Haber Giriş: 18.07.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

İngiltere hükümetinde korona krizi: Sağlık Bakanı pozitif, Başbakan ve Maliye Bakanı temaslı

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İngiltere hükümetinde korona krizi: Sağlık Bakanı pozitif, Başbakan ve Maliye Bakanı temaslı

Delta varyantının etkisiyle son aylarda görülmeyen vaka artışları yaşanan İngiltere'de hükümette de koronavirüs alarmı verildi. Sağlık Bakanı Sajid Javid'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasından sonra Başbakan Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak da temaslı kişi durumuna düştüler. Başbakanın ofisinden çalışmaya devam edeceği açıklandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Javid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. PCR sonucumu bekliyorum ama çok şükür ki aşılarımı oldum ve belirtiler hafif." açıklamasında bulundu.

Bakan Javid, henüz Kovid-19 aşılarını yaptırmayanlara, aşı olmaları çağrısında bulundu.

İngiltere'de dün 51 bin 870 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle 15 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

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İngiltere'de endişelendiren gelişme! Koronavirüs vaka sayısı 50 bini geçti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

İngiltere hükümetinde korona krizi: Sağlık Bakanı pozitif, Başbakan ve Maliye Bakanı temaslı

BAŞBAKAN VE MALİYE BAKANI DA TEMASLI

İngiltere'de Sağlık Bakanının pozitif çıkmasıyla birlikte kabinede alarm verildi. Başbakan Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın da temaslı oldukları belirtildi.

Başbakan ve maliye bakanının tamamen izole olmayacakları Johnson2ıjn Downing Street'teki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nden çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Başbakan Johnson ve Rishi Sunak, günlük olarak koronavirüs testi yaptırmaya devam edecekler.

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