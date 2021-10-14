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Dünya ayağa kalktı! Sahipleri Kovid-19'a yakalanan köpekleri böyle katlettiler

#Koronavirüs#Vietnam#Köpek
Dünya ayağa kalktı Sahipleri Kovid-19a yakalanan köpekleri böyle katlettiler

Dünya, TikTok'ta yayınlanan ve bir anda viral haline gelen görüntüleri konuşuyor. Vietnam'da koronavirüs salgınının yarattığı bir trajedi sosyal medya sayesinde ortaya çıktı, sahipleri virüsü kapınca canından olan 12 köpeğin hikâyesi dünyada büyük tepkiye yol açtı.

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Kovid-19 salgını yayılmaya başlayınca daha güvende olacakları bir yere gitmek isteyip yola çıkan Vietnamlı bir çift evcil köpekleriyle birlikte Long An eyaletinden motosikletleriyle ayrıldı.

Bu önleme rağmen çiftin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Hastanede tedavi gördükleri sırada ise korkunç haberi aldılar: Sayıları12'yi bulan köpeklerinin virüsü yayabileceği korkusuyla yetkililer tarafından öldürüldüğünü öğrendiler!

49 yaşındaki duvar ustası Pham Minh Hung BBC'ye verdiği demeçte, "Eşim ve ben o kadar ağladık ki uyuyamadık. Bunun gerçekten olduğuna inanmak istemedim… Çocuklarımı korumak için hiçbir şey yapamadım” dedi.

Bu trajediden sonra sosyal medya uygulaması TikTok'ta belgeselleşen hikayeleri Vietnam'da büyük tepkilere yol açtı ve uygulamaya son verilmesini isteyen bir dilekçeyle 150.000'den fazla imza toplandı.

Son aylarda yaşanan sert karantina önlemleri Vietnam'da birçok göçmen işçinin geçimini sağlayamamasına ve en az bir milyonunun büyük şehirlerden kaçmasına neden oldu.

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Şehirden kaçanların arasında Pham Minh Hung ve Nguyen Thi Chi Em de vardı.

8 Ekim'de üç akrabaları ile birlikte 280 km'lik  bir yolculuğa çıktılar. Köpekleri ve bir kedileri de onlarla beraberdi.

Dünya ayağa kalktı Sahipleri Kovid-19a yakalanan köpekleri böyle katlettiler

Çift, Kovid vakaları o kadar da yüksek olmadığı için bir akrabalarının memleketi olan Ca Mau eyaletindeki Khanh Hung'a yöneldi.

Pek çok görgü tanığı, çiftin yolculuğuyla ilgili videolar yayınlayarak, onları köpekleri ve eşyalarıyla birlikte motosikletlerinde görüntüledi.

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Çift, kendilerini neşelendiren ve güvenli yolculuklar dileyen birçok sosyal medya kullanıcısı arasında popüler oldu.

Çift, 15 köpekle yola çıktı, ancak yolculukları devam ederken, Ca Mau eyaletine girdikten sonra iki köpeği sahiplendirdi, bir diğeri öldü. Geri kalanlar yola devam etti.

Ancak Khanh Hung'a ulaştıktan sonra, çiftin ve üç akrabasının Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Tedavi için bir hastaneye nakledildiler ve hayvanlar bir karantina merkezine bırakıldı. Ancak devlet medyası, yerel yetkililerin 12 köpeklerini ve akrabalarının evcil hayvanlarını kendilerine haber vermeden öldürdüğünü söyledi.

Yazı daha sonra yayından kaldırıldı. Hayvanların nasıl öldürüldüğü bilinmiyor. Ancak resmi polis gazetesi, hayvanların yakıldıklarına dair bir görüntüye yer verdi.

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Yerel yetkili Tran Tan Cong Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, "İlk etapta hastalık kontrolüne öncelik verilmeli ve hayvanların itlaf kararı gerekli bir önleyici tedbirdi." dedi.

'BARBARCA HAREKET'

Pek çok kişinin kararı "acımasız" ve "kalp kırıcı" olarak nitelendirmesiyle birlikte olaya sosyal medyada büyük tepkiler geldi.

Küresel hayvan refahı örgütü Four Paws'ın bir üyesi olan aktris Hong Anh, olayı "barbarca" olarak nitelendirdi ve örgüte bir dilekçe göndereceğini söyledi.

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ABD'deki City of Hope Ulusal Tıp Merkezi'nde görevli bilim adamı Nguyen Hong Vu, cinayetlerin "etik dışı" ve "saçma" olduğunu, çünkü evcil hayvanların sahiplerine virüs bulaşması durumunda öldürülmesi gerektiğini belirten hiçbir yönerge bulunmadığını söyledi.

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Dr Nguyen, "Bu durumda onları bir kafeste karantinaya almak, sahiplerin akrabalarıyla iletişime geçmek veya sahipleri iyileşene kadar onlarla ilgilenmesi için bir sosyal organizasyona katılmak gibi birçok yol bulunabilirdi" dedi.

Dünya ayağa kalktı Sahipleri Kovid-19a yakalanan köpekleri böyle katlettiler

'SAVAŞÇI ZİHNİYET'

Vietnam, hızlı tepkisi ve yaygın temas takibi ile salgın başlangıcında Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) övgüler almıştı. Ancak Delta varyantı ülkeye diz çöktürdü. Birçok kişi virüsü yaymakla suçlandı ve mahkum edildi, bazıları beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Gözlemci Le Anh, yetkililerin evcil hayvanları itlaf kararının şaşırtıcı olmadığını söyledi. Anh,"Vietnam hükümeti, koronavirüsle mücadeleye en yüksek önceliği veriyor. Ülkenin 'Bu salgınla savaşmak düşmanla savaşmak gibidir' sloganı var. Bu da Vietnam'ın savaşta olduğu anlamına geliyor. Savaş sırasında rasyonel ve insani davranış bekleyemezsiniz. " şeklinde konuştu.

İtlaf edilen hayvanların sahipleri ise yetkililerden hesap sormaya kararlı görünüyor.

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