Vietnam'da ortaya çıktı: İngiliz ve Hint varyantlarından yeni bir mutasyon doğdu!

Vietnam Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere ve Hindistan türlerinin özelliklerini barındıran hibrit versiyonunun saptandığını duyurdu.

Ülke basınından "Vnexpress" gazetesinin haberine göre, Vietnam Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, ülkedeki bazı Kovid-19 hastalarında Kovid-19'un genetik dizilimi İngiltere ve Hindistan türlerinin ikisini birden barındıran yeni bir varyantını tespit ettiklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Nguyen Thanh Long, "Yeni tespit edilen hastalar üzerinde gen dizilimi üzerine çalıştıktan sonra, Hindistan ve İngiltere'dekilerin bir karışımı olan yeni bir varyant keşfettik" derken, “Daha spesifik olarak söylersem, tespit edilen varyant İngiltere varyantına ait olan mutasyonlara sahip bir Hint varyantı” dedi.

Hibrit türün özellikle hava yoluyla daha hızlı bulaştığını ve Kovid-19’un diğer türlerine göre kendini daha hızlı çoğaltabildiğini kaydeden Bakan Long, virüsün genetik yapısını ve adını bilahare açıklayacaklarını belirtti. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Vietnam'da bugüne kadar 6 bin 713 Kovid-19 vaka görüldü ve 43 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

KATI KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı'na göre, Long'un açıklamasından önce Vietnam'da bilinen yedi koronavirüs varyantı vardı.

Yeni enfeksiyon dalgası nedeniyle yetkililer, ticari faaliyetlere katı sınırlar koymaya başladı. Ülkenin çeşitli bölgelerinde kafe, restoran, kuaför ve masaj salonlarının yanı sıra turizm ve dini mekanların kapatılması talimatı verildi.

97 milyonluk bir ülke olan Vietnam’da şimdiye kadar bir milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

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