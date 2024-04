Dubai sular altında! 'Tarihi bir hava olayı yaşanıyor'

Körfez ülkeleri Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan şiddetli yağışların etkisi altında.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Su baskınları nedeni ile caddeler, yollar ve Dubai Uluslararası Havalimanı’nı sular altında kalırken 21 yurtdışı ve 24 yurtiçi uçuş iptal edildi. Flydubai havayoluna ait bir uçağın sel sularında güçlükle ilerlediği anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.





DUBAİ HAVALİMANI'NDA KAOS

Dünyanın uluslararası seyahat açısından en yoğun havalimanlarından biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı’nında dün akşam tam bir kaos hakimdi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde yüzlerce yolcunun havalimanını doldurduğu, bazılarının uçuşlarını beklerken yerlerde yattığı görülüyor.



Havaalanının dışından gelen görüntülerde de kıyamet filmlerini andıran bir manzara vardı. Alanı çevreleyen yollarda oluşan su baskınları nedeni ile birçok sürücü lüks araçlarını terk etmek zorunda kaldı.

Terk edilmiş araçlar selin içinde kurtarılmayı beklerken birkaç cesur sürücünün hava şartlarına adeta savaş açtı ve araçlarını suyun içinde kullanarak bu anları sosyal medyada paylaştılar.



Yetkililer son derece istisnai hava durumu sona erene kadar insanların mümkün derece evlerinden çıkmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunurken, Ulusal Meteoroloji Merkezi de X'te yayınlanan uyarısında "Kent sakinlerini sakin olmaya ve su birikintilerinden uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.



Sosyal medyaya düşen görüntülerde fırtına nedeni ile evlerin balkonlarında ve teraslarında bulunan eşyaların uçuştuğu görüldü.

Devlete ait WAM haber ajansı yağmuru "tarihi bir hava olayı" olarak nitelendirerek "yağışların 1949 yılından bu yana belgelenen her şeyi" geride bıraktığını yazdı. Haberde en yüksek yağış miktarının El Ayn şehrinin Hatm eş-Şikle bölgesinde 24 saatten kısa sürede 254,8 milimetreye ulaşmasıyla kayda geçtiği ifade edildi.

Yetkililer fırtına nedeni ile okulları tatil etti ve su birikintilerine müdahale edecek büyük ekipler oluşturarak adeta acil duruma geçti.





