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Son dakika... İran: İsrail'in 44 subayı öldürüldü

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#İran#İsrail#MOSSAD Subayları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 23:47

Son dakika haberi... İran, cumartesi günü İsrail'e karşı gerçekleştirdiği İHA ve füzeli saldırıya ilişkin detayları açıkladı. İran'dan yapılan açıklamada, "110 karadan karaya atılan 100 füzeden en az 15’i işgal altındaki Filistin’in güneyinde İsrail'e ait F 35 ve casus uçaklarının konuşlandığı Nevatim Hava Üssü'ne isabet etti. Bu üstte bulunan istihbarat görevlileri ve MOSSAD’ın üst düzey unsurları arasında en az 44 subay etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. Öte yandan açıklamada, "185 İHA’dan 15’i çıkış noktasından 1500 km operasyonel menzildeki hedeflerini başarıyla vurdu." denildi.

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Cumartesi günü İran'ın İsrail'e yapmış olduğu saldırının detayları ortaya çıktı. İran'dan, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yapmış olduğu operasyona ilişkin yazılı bir açıklama geldi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Operasyonda kullanılan 185 İHA’dan 15’i çıkış noktasından 1500 km operasyonel menzildeki hedeflerini başarıyla vururken 170 İHA, İran’ın seyir ve Balistik füzelerinin belirli sürede önceden belirlenen hedeflere ulaşması için 1500 km’den fazla menzilde ABD İngiltere Fransa savunma sistemini ve rejimin savunma sistemi tarafından önendi.

36 seyir füzesinden 6'sı belirlenen hedefleri başarıyla vurmayı başardı. 30 seyir füzesi de ABD İngiltere Fransa savunma sistemleri ve demir kubbe sistemleri gizli savunma sistemleri tarafından ve Suudi Arabistan‘da Ürdün’ün ihaneti nedeniyle önlendi.

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Almina kanalı ve özel kaynaklara göre 110 karadan karaya atılan 100 füzeden en az 15’i işgal altındaki Filistin’in güneyinde İsrail'e ait F 35 ve casus uçaklarının konuşlandığı Nevatim Hava Üssü'ne isabet etti. Bu üstte bulunan istihbarat görevlileri ve MOSSAD’ın üst düzey unsurları arasında en az 44 subay etkisiz hale getirildi ve 18 memurun durumunun ağır olduğu olduğu öğrenildi.

Uydu görüntülerinin analizi İsrail’in Nevatim Hava Üssü'nün pistinin, konutlarının ve depolarının vurulduğunu doğrulamaktadır. 

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#İran#İsrail#MOSSAD Subayları

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