Son dakika haberi! Pentagon Sözcüsü Ryder CNN Türk'e açıkladı: Gerilim tırmansın istemiyoruz

Haberin Devamı

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, İsrail-İran arasından yaşanan gerilime ilişkin CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'un sorularını cevapladı. Paksoy, CNN Türk'te yayınlanan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programında Sözcü Ryder'ın verdiği cevapları aktardı.

"İSRAİL'İ KORUMA KONUSUNDA TEREDDÜT ETMEYİZ"

ABD'nin geçtiğimiz cumartesi gününden beri verdiği "Gerginliğin tırmanmasını istemiyoruz" mesajları hatırlatan Paksoy, Ryder'a "İsrail'i savunma konusunda tereddüt etmeyeceğiz diyorsunuz. Peki bu Netanyahu'ya gerilimi istediği kadar tırmandırması için özgürlük sağlamaz mı?" diye sordu.

Ryder soruyu şöyle cevapladı:

"Bildiğiniz gibi 7 Ekim'den bu yana biz gerginliğin bölgeye yayılmaması için birçok adım attık ve atıyoruz. İran, cumartesi günü eşi benzeri görülmemiş bir saldırı yaptı. Biz İsrail hükümeti için konuşamayız ancak bir yanıt verirlerse ve İran da cevap verirse biz İsrail'i koruma konusunda tereddüt etmeyiz."

Haberin Devamı

"BEN ONLARIN ADINA KONUŞAMAM"

Ryder, "Bu Netanyahu hükümetinin vereceği kararı sizin açınızdan bağlayıcı yapmıyor mu?" sorusuna ise "Ben onların adına konuşamam. Ancak bizim politikamız belli. Biz her zaman her şekilde İsrail'in savunulmasını destekleyeceğiz" diye cevap verdi.