ABD'li yetkililer İsrail'in İran'ı doğrudan vurmayacağına, bunun yerine vekillere odaklanacağına inanıyor

NBC'ye konuşan dört ABD'li yetkili, ABD'nin, İran'ın Pazar sabahı erken saatlerde gerçekleştirdiği benzeri görülmemiş saldırıya İsrail'in tepkisinin muhtemelen sınırlı olacağına ve İran dışındaki önemli hedefleri vurmaya odaklanabileceğine inandığını söyledi.





ABD'nin değerlendirmesinin saldırı öncesinde İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelere dayandığını ve İsrail'in yaklaşımının bundan sonra değişmiş olabileceğini kaydeden yetkililer, Tahran'ın ciddi bir zarar vermemesinin Kudüs'ü daha az agresif bir yanıt aramaya yöneltebileceğini söylüyor.





Yetkililer, yanıt olarak İran'ı doğrudan vurmak yerine (İsrail'in müttefikleri bunun bölgeyi topyekun bir savaşa sürükleme riski taşıdığı konusunda uyardı), İsrail'in Suriye'deki milisler veya Hizbullah gibi İran'ın vekillerini vurabileceğini söylüyor. Lübnan.