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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Dışişleri Bakanı Israel Katz dünya çapında 32 ülkeye yazarak, İran'ın füze programına yaptırımlar uygulamaya ve Tahran'ın hafta sonu İsrail'e düzenlediği saldırının ardından İslam Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımlamaya çağırıyor.
Kan kamu yayıncısı, İsrail'in misilleme saldırısı durumunda Tahran tarafından sorumlu tutulacaklarına dair birçok ülkenin endişeleri arasında, İsrail'in bölgedeki Arap ülkelerine İran'ın saldırısına vereceği tepkinin onları tehlikeye atmayacağına dair güvence verdiğini bildirdi.
Habere göre İsrail, Ürdün, Mısır ve Körfez ülkeleri gibi müttefik ülkelere, cevabı İran'ın kendilerini misillemeye dahil edemeyeceği şekilde verileceğini bildirdi.
NBC'ye konuşan dört ABD'li yetkili, ABD'nin, İran'ın Pazar sabahı erken saatlerde gerçekleştirdiği benzeri görülmemiş saldırıya İsrail'in tepkisinin muhtemelen sınırlı olacağına ve İran dışındaki önemli hedefleri vurmaya odaklanabileceğine inandığını söyledi.
ABD'nin değerlendirmesinin saldırı öncesinde İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelere dayandığını ve İsrail'in yaklaşımının bundan sonra değişmiş olabileceğini kaydeden yetkililer, Tahran'ın ciddi bir zarar vermemesinin Kudüs'ü daha az agresif bir yanıt aramaya yöneltebileceğini söylüyor.
Yetkililer, yanıt olarak İran'ı doğrudan vurmak yerine (İsrail'in müttefikleri bunun bölgeyi topyekun bir savaşa sürükleme riski taşıdığı konusunda uyardı), İsrail'in Suriye'deki milisler veya Hizbullah gibi İran'ın vekillerini vurabileceğini söylüyor. Lübnan.
Birleşmiş Milletler nükleer gözlemcisinin başkanı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef almasından endişe duyduğunu ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran tesislerine yönelik denetimlerinin Salı günü yeniden başlayacağını söyledi.
UAEK Genel Direktörü Rafael Grossi, İran'ın nükleer tesislerini Pazar günü "güvenlik kaygıları" nedeniyle kapattığını söyledi. Grossi New York'ta gazetecilere "Yarın yeniden başlayacağız" dedi. Bunun denetim faaliyetlerimiz üzerinde bir etkisi olmadı” dedi.
Pentagon, Savunma Bakanı Lloyd J. Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştüğünü ve İran'ın Pazar günü erken saatlerde gerçekleşen büyük saldırısını ve sonrasındaki durumu tartıştığını, ABD'nin Kudüs'e karşı saldırı başlatmaması yönünde çağrıda bulunduğunu söyledi.
Açıklamada Austin, "ABD'nin İsrail'in savunmasına kararlı desteğini yineledi ve bölgesel istikrara yönelik stratejik hedefi yeniden doğruladı" denildi.
Üst düzey bir İsrailli yetkili, The Times of Israel'e Hamas'ın son rehine anlaşması teklifine verdiği yanıtın teklifin her maddesini reddettiğini söyledi.