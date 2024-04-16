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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İşte İsrail'in İran planı! BM nükleer sahalara yapılacak saldırılardan endişeli

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#İran#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 08:30

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dünya ise İsrail'in İran'a yanıt verip vermeyeceğine kilitlenmiş durumda. BM, nükleer sahalara yapılacak saldırılardan endişe duyduğunu duyurdu. ABD basını ise İsrail'in İran planı yazdı. ABD'li yetkililer ile görüşen NBC, Tel Aviv'in İran'ı nasıl hedef alacağını dünyaya duyurdu.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail'den 32 ülkeye açık mektup: Yaptırım uygulayın

Dışişleri Bakanı Israel Katz dünya çapında 32 ülkeye yazarak, İran'ın füze programına yaptırımlar uygulamaya ve Tahran'ın hafta sonu İsrail'e düzenlediği saldırının ardından İslam Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımlamaya çağırıyor.

İsrail, Arap ülkelerine İran'a vereceği tepkinin kendilerini tehlikeye sokmayacağını söyledi

Kan kamu yayıncısı, İsrail'in misilleme saldırısı durumunda Tahran tarafından sorumlu tutulacaklarına dair birçok ülkenin endişeleri arasında, İsrail'in bölgedeki Arap ülkelerine İran'ın saldırısına vereceği tepkinin onları tehlikeye atmayacağına dair güvence verdiğini bildirdi.


Habere göre İsrail, Ürdün, Mısır ve Körfez ülkeleri gibi müttefik ülkelere, cevabı İran'ın kendilerini misillemeye dahil edemeyeceği şekilde verileceğini bildirdi.

ABD'li yetkililer İsrail'in İran'ı doğrudan vurmayacağına, bunun yerine vekillere odaklanacağına inanıyor

NBC'ye konuşan dört ABD'li yetkili, ABD'nin, İran'ın Pazar sabahı erken saatlerde gerçekleştirdiği benzeri görülmemiş saldırıya İsrail'in tepkisinin muhtemelen sınırlı olacağına ve İran dışındaki önemli hedefleri vurmaya odaklanabileceğine inandığını söyledi.


ABD'nin değerlendirmesinin saldırı öncesinde İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelere dayandığını ve İsrail'in yaklaşımının bundan sonra değişmiş olabileceğini kaydeden yetkililer, Tahran'ın ciddi bir zarar vermemesinin Kudüs'ü daha az agresif bir yanıt aramaya yöneltebileceğini söylüyor.


Yetkililer, yanıt olarak İran'ı doğrudan vurmak yerine (İsrail'in müttefikleri bunun bölgeyi topyekun bir savaşa sürükleme riski taşıdığı konusunda uyardı), İsrail'in Suriye'deki milisler veya Hizbullah gibi İran'ın vekillerini vurabileceğini söylüyor. Lübnan.

UAEK başkanı İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurabileceğinden endişeli

Birleşmiş Milletler nükleer gözlemcisinin başkanı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef almasından endişe duyduğunu ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran tesislerine yönelik denetimlerinin Salı günü yeniden başlayacağını söyledi.


UAEK Genel Direktörü Rafael Grossi, İran'ın nükleer tesislerini Pazar günü "güvenlik kaygıları" nedeniyle kapattığını söyledi. Grossi New York'ta gazetecilere "Yarın yeniden başlayacağız" dedi. Bunun denetim faaliyetlerimiz üzerinde bir etkisi olmadı” dedi.

ABD savunma şefi Austin, Gallant'a 'bölgesel istikrar' konusunda baskı yapıyor

Pentagon, Savunma Bakanı Lloyd J. Austin'in İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştüğünü ve İran'ın Pazar günü erken saatlerde gerçekleşen büyük saldırısını ve sonrasındaki durumu tartıştığını, ABD'nin Kudüs'e karşı saldırı başlatmaması yönünde çağrıda bulunduğunu söyledi.

Açıklamada Austin, "ABD'nin İsrail'in savunmasına kararlı desteğini yineledi ve bölgesel istikrara yönelik stratejik hedefi yeniden doğruladı" denildi.

İsrailli yetkili: Hamas, son rehine anlaşması teklifindeki her şeyi reddetti ve bazı talepleri artırdı

Üst düzey bir İsrailli yetkili, The Times of Israel'e Hamas'ın son rehine anlaşması teklifine verdiği yanıtın teklifin her maddesini reddettiğini söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail'den 32 ülkeye açık mektup: Yaptırım uygulayın
timelineİsrail, Arap ülkelerine İran'a vereceği tepkinin kendilerini tehlikeye sokmayacağını söyledi
timelineABD'li yetkililer İsrail'in İran'ı doğrudan vurmayacağına, bunun yerine vekillere odaklanacağına inanıyor
timelineUAEK başkanı İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurabileceğinden endişeli
timelineABD savunma şefi Austin, Gallant'a 'bölgesel istikrar' konusunda baskı yapıyor
timelineİsrailli yetkili: Hamas, son rehine anlaşması teklifindeki her şeyi reddetti ve bazı talepleri artırdı
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#İsrail#İran#Dünya

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