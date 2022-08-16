Doktorlar 'astım' teşhisi koydu! Boğazına sıkışan oyuncak yüzünden 5 yıl öksürmüş...

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Avustralya'nın Adelaide kentinde yaşayan 8 yaşındaki Marley Enjakovic'in yıllardır devam eden öksürüğü ve nefes alma güçlüğünün ardındaki akılalmaz gerçek herkesi şoke etti.

ASTIM TEŞHİSİ ALDI

Küçük çocuğun ailesi oğullarının öksürüğü için ilk başta alerji teşhisi aldı ancak öksürük nöbetlerinin devam etmesi üzerine uzman bir doktora başvurdular.

Doktorlar küçük Marley'e bu kez astım teşhisi koydu ve yediklerinin öksürük nöbetlerini artırdığını söylediler.

Marley'in annesi Skye, oğlunun yıllardır mustarip olduğu öksürüğün Aralık ayında kötüleştiğini ve oğlunun nefes almakta zorlandığı için hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Marley'in durumu o kadar kötüleşmişti ki okulda oyun oynarken nefessiz kalıyordu

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YILLARDIR ÇEKTİĞİ ÇİLENİN SEBEBİ KÜÇÜK BİR OYUNCAKMIŞ

Yapılan kontrollerde yıllardır aldığı yanlış teşhisler nedeni ile semptomları devam eden küçük çocuğun hava yollarında sıkışmış bir oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Melbourne Kraliyet Çocuk Hastanesi'nde ameliyata alınan Marley, doktorların başarılı müdahalesiyle nefes almasına engel olan plastik oyuncaktan kurtuldu.



Küçük çocuğun hava yollarında sıkışıp kalan küçükoyuncağın plastik bir çiçek olduğu öğrenildi.

Tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde konuşan küçük çocuk, boğazına takılan plastik parçasının nasıl bir his olduğu sorulduğunda, 'hiçbir şey' cevabını verdi.

ANNE: ŞOKE OLDUK AMA RAHATLADIK

Anne Skye, hastalığın sebebinin plastik bir çiçek olduğunu öğrendiğinde şoke olduğunu ama aynı anda rahatladığını belirterek, "Kesinlikle şok oldum. Ama aynı zamanda gerçekten rahatladım Çünkü bunca yılın sonunda nihayet bir cevabım vardı." dedi ve devam etti;

"Asıl endişem çocuğumun doğuştan bir sorunu olmasaydı. Öksürüklere yabancı bir cismin neden olduğunu bilmek beni rahatlattı. Diğer ebeveynlere mesajım, yanlış bir şey olduğunu düşünüyorsanız, araştırmaya ve zorlamaya devam edin."

