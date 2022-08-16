ABD'yi ayağa kaldıran idam! Kurbanın ailesi engellemeye çalışmıştı, korkunç son...

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ABD, ülkenin güneydoğusunda yer alan Alabama eyaletinde gerçekleştirilen infazın adeta bir işkenceye dönüşmesini konuşuyor.

ABD TARİHİNDEKİ EN UZUN İNFAZ

Bir insan hakları örgütü, Joe Nathan James Jr isimli suçlunun infazının Amerikan tarihindeki diğer tüm idamlardan daha uzun sürmüş olabileceğini belirtirken, söz konusu infazın anayasal hakları ihlal ettiği konuşuluyor.

Ülkeyi sarsan olay bugün dış basında geniş yer aldı ve bir süredir devam eden 'zehirli iğne' tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

KURBANIN AİLESİ İDAMI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

50 yaşındaki Joe Nathan James Jr, 1994 yılında kız arkadaşı Faith Hall'u öldürdüğü için idam cezasına çarptırıldı. Mahkeme itiraz süresi sona eren mahkum için idam tarihi belirlemeye hazırlanırken sürpriz bir gelişme yaşandı.



Kurbanın kızları annelerinin katilinin idam edilmesini istemediklerini belirterek idam cezasının ömür boyu hapis cezasına çevrilmesini istedi. Ancak yetkililer bu isteği geri çevirdi. Alabama Valisi Kay Ivey infaza müdahale etmeyeceğini açıkladı ve 'Kamu güvenliği ve adalete karşı sorumluluğumuzu her zaman yerine getirmeliyiz." dedi.



1994 yılında öldürülen Faith Hall

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GÖZLERİ KAPALIYDI, HİÇ KIMILDAMADI

İnfaz tarihi 28 Temmuz olarak belirlenen mahkumun akşam saat 6 civarında idam edilmesi gerekiyordu ancak medya ve tanıkların akşam 9'a kadar infazın yapılacağı tesise girmesine izin verilmedi.

Akşam 9'da içeri giren görgü tanıkları mahkumun tüm prosedür boyunca gözlerinin kapalı olduğunu ve hiç kımıldamadığını, kendisinden son isteği sorulduğunda da cevap vermediğini söylediler.



James'in yapılan 'zehirli iğne' sonrası saat 21.12'de nefesinin durduğu görüldü ve odadaki perdeler saat 21.18'de tanıklara kapatıldı. Mahkumun ölüm saati 21.27 olarak kaydedildi.



50 yaşındaki Joe Nathan James Jr. William C. Holman Tesisi'nde zehirli iğne ile idam edildi.

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BAŞTA REDDETİLER ANCAK SONRA İFADELER DEĞİŞTİ

Yetkililer, uzun gecikmeyle ilgili sorularla karşı karşıya kalmasına rağmen, 'olağan dışı bir şey olmadığı' konusunda ısrar etti. Ancak infazı gerçekleştiren memurlar daha sonra ifadelerini değiştirerek ölümcül ilacın verilmesi konusunda sıkıntı yaşadıklarını kabul ettiler.

3 SAAT BOYUNCA ACI VE ISTIRAP ÇEKTİ! ÖLÜMCÜL ENJEKSİYON ELEŞTİRİSİ

Yapılan otopside James'in kolunda ve bileklerinde görülen kesikler yetkililerin 3 saatten uzun bir süre boyunca beceriksizce damar yolu açmaya çalıştığını ortaya koydu. Rapora göre, uzun bir mücadeleden sonra mahkuma sakinleştirici verildi. Bu da James'in infaz süresince neden gözlerini açmadığını ve hiç konuşmadığını açıklıyor.

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İnsan hakları ihlalleri konusunda mücadele veren Reprieve örgütünün ABD direktörü Maya Foa, mahkumun esasında iki infaza maruz kaldığını belirterek, "Önce kapalı kapılar arkasında zorladılar daha sonra tanıkların gözleri önünde bir performans sergilediler. Bir mahkumu üç saat boyunca acı ve ıstıraba maruz bırakmak zalimce ve olağandışı cezanın tanımıdır. Devletler, iğrenç 'ölümcül enjeksiyon' uygulamasının herhangi bir şekilde insani olduğunu iddia etmeye devam edemez" dedi.

Reprieve 1890'dan bu yana ABD'de tüm yöntemleri içeren 275'ten fazla başarısız infazı inceledi. Yapılan analize göre şimdiye kadarki infazların hiçbiri James'inki kadar uzun sürmedi.



İnfazın gerçekleştirildiği oda

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ABD'DE EN YAYGIN KULLANILAN İDAM BİÇİMİ! ZEHİRLİ İĞNE NEDİR?

'Zehirli iğne' ya da 'ölümcül enjeksiyon' ABD'de kullanılan en yaygın idam biçimlerinden birisi. Söz konusu iğne, midazolam, veküronyum bromür ve potasyum klorür maddelerinin karıştırılması ile hazırlanıyor. Bu kimyasallar uygulanan kişiyi uyku haline geçiriyor. İlk olarak solunum ve buna bağlı olarak da kalbi durduruyor.



John Marion Grant ve Clayton Lockett

2021 YILINDAKİ İNFAZ KAN DONDURMUŞTU

Zehirli iğne her ne kadar ABD'de kabul edilen bir idam yöntemi olsa da, Oklahoma'da 2021 yılında gerçekleştirilen bir infaz korkunç görüntülere sahne oldu. Görgü tanıkları 60 yaşındaki John Marion Grant isimli mahkumun iğne yapıldıktan sonra kıvranmaya başladığını ve kustuğunu belirtti.

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Mahkeme, Haziran ayında John Grant'in infazına ilişkin kesin bulguları yayınladı ve Grant'in infaz sırasında midesi dolu olduğu için kustuğunu açıkladı.

43 DAKİKA CAN ÇEKİŞTİ

Bir başka kan donduran örnek de 19 yaşındaki bir kızı öldürmekten idama çarptırılan Clayton Lockett davası.2014 yılında gerçekleştirilen infaz büyük bir işkenceye dönüşmüş ve dünya çapında tepki çekmişti.

38 yaşındaki mahkum enjeksiyonun yapılmasının ardından "Vücudum yanıyor" diye haykırarak yerinden kalkmaya çalışmış ve ölmeden önce tam 43 dakika can çekişmişti.