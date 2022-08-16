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Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

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#Langya Virüsü#Çin#Dünya
Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 11:21

2 yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele eden dünya son günlerde Langya paniği içerisinde. Çin'den gelen haberler 'yeni bir salgın' korkusuna neden olmuşken umutla beklenen haber sonunda geldi.

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Çin'den gelen yeni virüs haberi salgını bir kez daha gündeme taşıdı.

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'Langya' olarak bilinen Langya Henipavirus Çin'in doğu eyaletlerinde onlarca kişide görüldü.

Hayvanlarla temas öyküsü olan kişilerde tespit edilen virüsün, insanlara fare gibi canlılar aracılığıyla bulaştığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu araştırmada yer alan Dr. Zhu Feng, İngiliz Mirror gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

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SEMPTOMLARI TEK TEK AÇIKLADI

Bu virüse yakalanan bazı hastaların zatürree gibi şiddetli semptomlar geliştirdiğini belirten Feng, şu ifadeleri kullandı;

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'Hepsinin ateşi vardı ve bu yüzden hastaneye gittiler. Çoğunda öksürük veya yorgunluk vardı, ancak yalnızca birkaçı zatürree ve düşük trombosit sayısı gibi ciddi semptomlar gösterdi.'

UMUTLA BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ: HEPSİ İYİLEŞTİ

Dr Feng, Langya'nın Hendranipavirus veya Nipah kadar ölümcül olmadığını çünkü enfekte olanlardan hiçbirinin ölmediğini veya yoğun bakıma alınması gerekmediğini söyledi.

Araştırmacı virüse yakalanan herkesin iyileştiği bilgisinin de altını çizdi.

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Araştırmacılar, ilk enfeksiyon raporlarından sonra test edilen 262 kır faresinden 71'inde virüsü buldular.

Virüs, sivri farelerin yanı sıra köpeklerde ve keçilerde de bulundu.

Söz konusu virüsün paniğe yol açmaması gerektiğini belirten Dr Feng, 'Paniğe gerek yok çünkü devam eden ciddi bir salgın değil, ancak yine de vaka sayısı sınırlı olduğu için şeffaf ve uluslararası işbirliğine dayalı bir şekilde sürekli ve aktif genomik ve serolojik gözetime ihtiyacımız var' ifadelerini kullandı.

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#Langya Virüsü#Çin#Dünya

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