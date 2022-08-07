Çin'den yeni koronavirüs önlemi... On binlerce turist mahsur kaldı!

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Son dönemde BA.4 ya da BA.5 varyantı ile adından sıkça söz ettiren virüs dünya genelinde vakaların ciddi oranda artmasına yol açmış durumda.

Vakaların arttığı ülkelerden birisi olan Çin katı tedbirler almaya devam ediyor.

KENT KAPANDI 80 BİN TURİST MAHSUR KALDI

Salgının ilk görüldüğü ülke olması nedeniyle 'virüsün sıfır noktası' olarak da anılan Çin dikkat çeken bir adım attı.

Çin’in en ünlü turistik noktalarından olan Hainan Adası’ndaki Sanya kentinde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle dün itibariyle kapanma uygulanacağının açıklanmasının ardından 80 bin turist kentte mahsur kaldı.

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Turistler, en az 1 hafta boyunca otelde kalarak her gün nükleik asit testi verecek. Yılın en yoğun sezonunu yaşayan Sanya’da otellerde mahsur kalanlar için konaklama ücretinin yüzde 50 oranında düşürülmesi kararı alındı.

Hainan Adası’ndaki diğer kentlerde de salgın tedbirleri artırıldı.

Dün sabah, Sanya Phoenix Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak 164 uçuş iptal edilmesinin ardından binlerce turist havaalanında mahsur kaldı.

Yolculardan yaklaşık 3 bini bu sabah itibarıyla belirlenen 11 otele yerleştirildi. Kentteki tüm uçak ve tren seferleri iptal edilirken, toplu taşıma hizmetleri de tamamen durduruldu.

Demir yoluyla kentten çıkışın önlenmesi için tren bileti satışları da iptal edildi. Kentte son 6 günde 800’ün üzerinde Covid-19 vakası tespit edildiğini belirten yetkililer, son dalgada Omicron’un alt mutasyonu BA5.1.3’e rastlandığını açıkladı.