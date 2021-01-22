Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde atılabilecek somut adımların belirlenmesi için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kalındığını bildirdi.

Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği'nde gazetecilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Aralık 2020'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından ilişkilerde pozitif bir ortam oluştuğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, 2020'nin ikili ilişkiler açısından "sorunlu" bir yıl olduğunu ancak AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye bir el uzatıldığını ve Türkiye'nin de buna karşılık verdiğini belirtti.

Bu çerçevede diyalog ve temasların arttığına işaret eden Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanlarını Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz." bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin iki başkana tarih önerilerinde bulunduğunu, bunun da Türkiye'nin görüşme konusunda kararlılığını gösterdiğini kaydederek, "Henüz tarih yok ancak iki başkan da bir an önce Türkiye'ye gelmek istediklerini söylediler." diye konuştu.

"YOL HARİTASI ÜZERİNDE MUTABIK KALDIK"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Türkiye-AB ilişkileri) Atılabilecek somut adımlar için bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık." diyerek, Türkiye'nin kendisine pozitif yaklaşım sergileyen herkesle ilişkilerini en iyi şekilde götürmek istediğinin altını çizdi.

Türkiye'nin samimi olduğunu ve bir söz verdiğinde onu yerine getirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ilişkilerde sadece bir tarafın bu arzu içinde olmasının yeterli olmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu, AB'nin de aynı şekilde kararlı olması gerektiğini belirterek, "Muhataplarımızda da (pozitif yaklaşıma ilişkin) aynı kararlılığı gördük, uygulamada da görmek istiyoruz." dedi.

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmenin ardından süreçle ilgili şunları söyledi:



Parlamentodan yine önemli kişilerle görüştük. Faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye kendisine pozitif yaklaşım sergileyen herkesle ilişkilerini sürdürmek ister. Türkiye her zaman samimidir. Türkiye söz verirse o sözü yerine getirir. İlişkilerde bir tarafın bu arzu içinde olması yetmez, AB'nin de aynı kararlılıkta olması lazım. 2 gündür gerçekleştirdiğimiz toplantılarda muhataplarımızda bir kararlılık gördüm.



Onlar da sosyal medyada yaptığı paylaşımda vurguladıkları gibi Türkiye - AB ilişkilerinin önemli olduğunu herkes kabul ediyor. sorunların kısa sürede çözülemeyeceğini herkes biliyor. yol haritası ve birlikte çalışarak ve somut adımlar atarak süreci kalıcı hale getirmek konusunda kararlılık var. Anlaşma yaparız, sonra uygulamasına bakarız yaklaşımının faydalı olmayacağını söyledik.'



YUNANİSTAN'IN GİRİT AÇIKLAMASI

İyonya denizinin Ege ile bağlantısı yok. Kara sularını 12 mile çıkarması Ege'yi ve bizi etkilemez. Bu müzakerelerde Ege ile ilgili bazı açıklamalar oldu. AB nezdinde bunun fark edildiğini gördüm. Yunanistan'ın böyle açıklamalardan kaçınması lazım. Yunanistan kendi halkasına bir şey söylemek için Dendias'ın yaptığı yanlış, yanlış açıklamalar yaptı. Açıklamanın hükmü yoktur. Yunanistan'ın bazı provokasyonları devam ediyor. denizin altında kablo döşemesi, durup dururken NAVTEX ilan ediyor, hiç bir faaliyet yok. Biz bunların oyunlarını biliyoruz, bunların bir faydası yok. İstikşafı görüşmeler başlayacak. Umarım anlamlı sonuç odaklı görüşmeler olur. Bu tür provokasyonların Yunanistan'a hiç bir faydası yok.



'HAKÇA GELİR PAYLAŞIMI OLSUN İSTİYORUZ'

Kıbrıs konusunda da diğer muhataplarımızla da bu konuyu ele aldık. Önümüzdeki konferansa herkesin katılmasını istiyoruz. Sadece Doğu Akdeniz'e kıyısı olanlar değil. Bizim derdimiz hakça paylaşım. Tabii ki kendi hakkımızı koruyacağız. Kıbrıs'ta iki toplum arasında hakça gelir paylaşımı olsun diyoruz. Bir taraf katılmayacaksa diğer tarafın katılmasının da anlamı yok. Hakça paylaşım konusunda Rum kesiminin muhatabı Kuzey Kıbrıs'tır.

Davet konusunda tabii ki Cumhurbaşkanımızın davetini bir kez daha hatırlattık bazı tarih önerilerinde bulunduk. Onlar bir tarih çalışma yapacaklar, o tarihlerden biri uygunsa gelecekler. Tarih henüz belirlenmedi. Her ilki başkan Türkiye'ye bir an önce gelmek istediklerini söylediler.



NACHO SANCHEZ AMOR İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile bir araya geldi.



Brüksel'deki görüşmeden sonra Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, AP'nin Türkiye'yle ilişkilerin geliştirilmesinde yapıcı rol oynaması gerektiğini kaydetti. Çavuşoğlu, "AP Türkiye’ye karşı ön yargılı ve ayrımcı yaklaşımından vazgeçmeli." vurgusunda bulundu.

AP'nin 2021 Türkiye Raporu'nun tarafsız ve dengeli olması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, raporda Türkiye'nin adaylık statüsüne vurgu yapılmasının önemine işaret etti.



STOLTENBERG - ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMESİ



Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.



Görüşmeyle ilgili olarak Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:



'İtiifak içinde birlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmeliyiz. Ülkemiz ittifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor. Afganistan'da ve Irak'ta NATO misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz.'





VON DER LEYEN'DEN AÇIKLAMA

Bakan Çavuşoğlu, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'le de görüşütü. Leyen, Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Leyen, atılacak adımlar hakkında görüştüklerini söyledi, ''diyalog şart'' dedi. Ancak saha vurgusu dikkat çekti. AB temsilcisi 'Sahada inandırıcı adımlar bekliyoruz' dedi.



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