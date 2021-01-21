Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de

Brüksel’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB (Avrupa Birliği) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’le bir araya geliyor.



AB (Avrupa Birliği) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ie ortak baskın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

'Borell, değerli dostum, Brüksel’de bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ben Yüksek Temsilci Borell’in davet üzerine burada bulunuyorum.

Bugün ve yarın çok yoğun bir programımız olacak. 2020 yılı AB – Türkiye ilişkileri açısından sorunlu bir yıl oldu. Aralık zirvesi daha pozitif bir yaratmak için olumlu bir gelişme oldu. Her iki taraf arasındaki diyaloğun yeniden başlatılması teskin edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayın Joseph Borell’i ve Ursula von der Leyen’i Türkiye’ ye davet ettiler.



Türkiye AB ilişkilerinde pozitif atmosfer yaratılması elbette önemli. Bugün Joseph Borell ile elbette görüşmelerimizi yapacağız. Ayrıca Doğu Akdeniz’de çok detaylı bir konferans önerimiz olmuştu. Yine bunları da görüşeceğiz. Diğer taraftan vize serbestisiyle ilgili olarak atabileceğimiz adımları da değerlendireceğiz.



'Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz toplantılarda beklentilerimizi muhataplarımıza aktaracağız. Tüm bu toplantıların olumlu geçmesini temenni ediyorum. '



Basın toplantısında konuşan Borell ise şu ifadeleri kullandı:

‘Her iki tarafta da daha iyi bir atmosfer mevcut durumda. Karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkilerimizin daha da ilerlemesi için iş birliği tesis edilecek bir ilişki için çalışabileceğimizi ümit ediyorum. Doğu Akdeniz’deki gerilimin sürdürülebilir bir biçimde düşürülmesini istiyoruz’



‘Bugünkü görüşmelerimizde karşılıklı saygı çerçevesinde açık bir biçimde siyasi durumu, Türkiye’deki gelişmeleri değerlendireceğiz.’

‘Türk toplumunun aynı zamanda diyaloğu ne kadar büyük bir istekle beklediğini de biliyoruz. Tabii ki Türkiye’de bazı hususlarla ilgili son derece önemli gelişmeler var. Bunları da son derece önemli bir komşumuz olduğu için yakından takip ediyoruz.’



Borrell, Türkiye ve Yunanistan arasında bu hafta istikşafı görüşmelerin başlayacağını hatırlatarak 'Bu konudaki niyetler beyan edildi ve bunların da artık adımlara dökülmesini bekliyoruz.' dedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Adası'nda müzakerelerin yeniden başlaması ile ilgili açıklama yaptığını anımsatan Borrell, "Biz bu çerçevede hızlı bir biçimde bu görüşmelerin en kısa sürede başlamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



ÇAVUŞOĞLU AP MİLLETVEKİLLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, Borrell ile görüşmesinden önce Avrupa Parlamentosundaki (AP) AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeleriyle ilgili sosyal medya hesabından, "Parlamenter diplomasiye önem veriyoruz. AB’yle ilişkilerin canlandırılması için AP’nin yapıcı olması gerekiyor. Türkiye-AB Dostluk Grubu AB’yle pozitif gündem yaratılmasında önemli rol oynayabilir." mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le de buluşacak, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’le de görüşerek ikili ve çok taraflı ilişkileri ele alacak.



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