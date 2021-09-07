Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına Afganistan'daki gelişmelerle başlayan Çavuşoğlu, "Çatışmaların iç savaşa dönüşmemesini umuyoruz. Kabil Havaalanı ile ilgili Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



AFGANİSTAN HAVALİMANI



Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;



"Uçuşların başlaması için zamana ihtiyaç var. Şu anda havalimanına uçaklar inip kalkabiliyor. Şu an orada 19 teknisyenimiz çalışmalarını sürdürüyor. Taliban ülkemde bir askeri mevcudiyet istemiyorum dedi. Başından beri bunu söylüyor. Biz de askerlerimizin durumunu değerlendirdik ve geri getirdik. Bu işi yapan şirketler var ABD'nin THY'nin de var. Bu işi yapabilecek şirketleri değerlendirmeleri lazım. İlerde güvenlik sorunu çözülürse güven sorunu çözülürse tabi ki kendileri de yapabilir. Orada güvenlik sağlanmalı. Uçaklar uçmak istese bile sigorta şirketleri izin vermez.





TÜRKİYE TALİBAN'I TANIYACAK MI?

Afganistan'ın çöküşü hepimizi etkiler. Tüm dünyaya tavsiyemiz bu aceleci olmamak acele karar almamak lazım. İlla her konuda hem fikir olmak zorunda değiliz. Hükümetin kurulması gerekiyor. Ülkede birlik beraberlik isteniyorsa herkesi kapsayacak bir hükümet kurulması gerekiyor. Kurulan hükümette kadınların da olması bizim temennimiz. Şartlara ve gelişmelere göre hareket edeceğiz.



TÜRKİYE DAVET EDİLDİ Mİ?



(Hükümet kurma talebine Türkiye’nin davet edildiği iddiası)



Hükümet henüz kurulmadı ve bize de bir davet gelmedi. Bu konuda bir tutumumuz yok.

GÖÇMEN SORUNU

Bu sorunun yerinde çözülmesi herkes için en faydalı olan. Şu anda ciddi bir hareketlilik yok. Taliban'ın yurtdışına çıkmak isteyenlere sorun çıkarmayacağını söylemesi durumu sakinleştirdi. Bu sene 570 bin kişi, geçen sene ise 3 milyon kişi göç etmiş. Afganistan içerisinde açlık ve ekonomik sıkıntılar var. Bundan sonraki politikalar Taliban'ın kendi insanını da etkileyecek. Biz uluslararası topluma iş birliği öneriyoruz.



İRAN DA TEDBİR ALMALI

Sınırda aldığımız tedbirler her geçen gün artıyor. Biz daha fazla göçmen yükünü kaldıramayız. İran'dan da bu konuda tedbir almasını bekliyoruz.





GÖÇ MUTABAKATI GÜNCELLENMELİ

18 Mart mutabakatını tam olarak uygularsak sıkıntı kalmaz. Göç sorununu farklı boyuta gitmesi nedeniyle güncelleme olması gerekiyor. AB, ‘Nasıl olsa Covid var, göçmenler gelmez’ düşüncesinden vazgeçmesi gerekiyor. Külfetin paylaşılması gerekiyor. Biz para gönderelim ama karışmayalım olmaz.

BAE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Son zamanlarda olumlu adımlar var. Hükümet olarak görüşmelerimiz oldu. Şu anda olumlu bir ivme var bunu böyle devam ettirirsek ilişkiler tekrardan yoluna girer.



Suudi Arabistan'a ile de görüşmelerimiz devam ediyor. İlişkilerimizin tekrardan rayına girebileceğine inanıyorum.

MISIR İLE AKDENİZ ANLAŞMASI

Heyetimiz gitti, şimdi onlardan da bir heyet geldi. Bugün görüşüyorlar. İleriki aşamalarda karar verirsek, büyükelçi atama noktasında adımlar atarız. Deniz yetki alanları ile ilgili onlar da isterse müzakerelere başlarız. Bizimle anlaşırlarsa daha fazla alan elde ederler.

(Doğu Akdeniz Gaz Sorunu)

Türkiye'nin içinde olmadığı hiç bir anlaşmanın geçerliliği yoktur. Bunlar siyasi dayanışma adına atılan imzalardır. Bu anlaşmalar Türkiye'nin haklarını ihlal ederse biz de gereğini yaparız. Bunu sahada da gösterdik, sadece sözde değil.

ABD SURİYE'DEN DE ÇEKİLİR Mİ?

Irak'tan çekildiler kaos oldu, Afganistan'dan çekildiler ne olduğunu gördük. Suriye'den çekilmeleri kendi kararlarıdır. Biz Suriye içinde şu anda neden bulunuyoruz? Terörle mücadele etmek için. Biz Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ama ABD'nin politikaları bunun tam tersi. ABD orada ayrılıkçı PKK/YPG'yi destekliyor. ABD’nin ‘Petrol var ben burada kalıyorum" anlayışı kabul edilemez ABD'nin bu politikalardan artık vazgeçmesi gerekiyor.



ABD İLE S400 KRİZİ

ABD'nin bitmiş anlaşmayı kabullenmesi gerekir. ABD kongreden izin alıp satabilirse bu sistemi de alabiliriz.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor