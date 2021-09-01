Dünya soruyor: Kabil havalimanına ne olacak?

Taliban ile Türkiye’nin havalimanının işletilmesi konusunda anlaşmaya varıp varamayacağı dünya kamuoyunu meşgul ederken, bu doğrultuda son açıklama Beyaz Saray’dan geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki “(Havalimanı konusunda) önemli ortaklar olan Türkler ve Katarlılarla birlikte çalıştığımız konu, havalimanının sivil tarafının yeniden operasyonel hale gelmesidir. Böylece sadece insanların tahliyesi değil, aynı zamanda Dünya Gıda Programı gibi programlar yoluyla insani yardımların ulaştırılması da mümkün olur” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da havalimanındaki durumla ilgili yaptıkları açıklamalarda Katar ve Türkiye vurgusu yaparak, havalimanının işletilmesine yönelik süreçte bu iki ülkenin görüşmelerde bulunduğuna dikkat çektiler.

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