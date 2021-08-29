Bağdat’ta buzları eritme zirvesi

Yıllarca savaş ve terör eylemleriyle anılan Irak’ın başkenti Bağdat dün uluslararası siyaset açısından önemli bir buluşmaya sahne oldu. “Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı”, ilişkileri limoni olan birçok ülke temsilcisini aynı salonda buluşturdu.

KİMLER KATILDI

Toplantıya Katar Emiri Temim bin Hamad el-Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah, Kuveyt Başbakanı Sabah el-Halid es-Sabah, Dubai Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı Muhammed bin Raşid el-Maktum katıldı. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temsil ettiği konferansta, Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yeni İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da yer aldı.



SİSİ İLE AYNI KAREDE

Konferans arası açık olan İran, Suudi Arabistan gibi ülkelerin temsilcilerini bir araya getirirken, Bakan Çavuşoğlu da zirveyle ilgili aile fotoğrafında Ankara’nın ilişkilerini yeniden geliştirmek istediği Mısır’ın Cumhurbaşkanı Sisi ile aynı karede yer aldı. Fotoğrafta dikkat çeken diğer isimlerden biri zaman zaman Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapan Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’tı.

MACRON DA GELDİ

Konferansın organizatörlerinden Fransa ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından temsil edildi. Macron, toplantıyı ‘tarihi’ diye niteleyerek Irak’ın istikrara kavuşmasının bir işareti olduğunu kaydetti. Toplantıdan somut kararlar beklenmese de Iraklı bir yetkili, “Bu ülkeleri aynı masa etrafında oturtmak, yeterli bir başarı olacaktır” yorumunu yaptı.



ÇAVUŞOĞLU: IRAK’TA PKK VARLIĞINI ASLA KABUL ETMEYİZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütü PKK’nın Irak’taki varlığının asla kabul edilmeyeceğini, terör örgütüyle mücadelesinde Irak’a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, Bağdat Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Irak’ın istikrarının sağlanması için bu ülkeye desteği sürdüreceklerini belirterek iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve ortaklığa vurgu yaptı. Irak ile yeni bir sınır kapısı açılmasının önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Fişhabur’dan Bağdat’a otoyol ve demir yolunun yapılması, Bağdat ve Basra arasındaki kara ve demir yollarının rehabilite edilmesi, Musul’da organize sanayi bölgesi kurulması, Basra Fav Limanı’nın geliştirilmesine katkı sağlanması, sulama ve su yönetimi alanında projelerin hayata geçmesinde katkı vermeye hazırız” dedi.

KAZIMİ: İZİN VERMEYİZ

Dış müdahalelerin bölgeye çözüm getirmeyeceğini söyleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Halkımız çözümü bizden bekliyor. Bu toprakların şairi Fuzuli, dostların bir araya gelmesini dünyaların kavuşmasına benzetiyor. Biz de bu dostluk meclisinde güzel bir miras bırakmak üzere önemli adımlar atabiliriz. Konferansın diyaloğumuza yeni bir soluk getirmesini diliyorum” diye konuştu. Irak Başbakanı Kazımi de ülkesinin başkalarına saldırı, bölgesel ve uluslararası çatışma sahası olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

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