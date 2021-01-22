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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü
Geçtiğimiz gün Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun bazı üyeleriyle görüştü. Ziyaretinin ikinci gününde Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le bir araya geldi.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.
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