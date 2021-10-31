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Daily Mail duyurdu: Dünyaca ünlü müşterilerin bilgilerini ele geçirdiler!

#İngiltere#Siber Saldırı#MÜCEVHER
Daily Mail duyurdu: Dünyaca ünlü müşterilerin bilgilerini ele geçirdiler

Dünyayı şoke eden haberi İngiliz Daily Mail gazetesi duyurdu. Siber korsanlar İngiliz mücevher şirketini 'hackledi'. Siber saldırı yüzünden dünyaca ünlü birçok ismin verileri ele geçirildi.

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Siber korsanlar, ünlü İngiliz mücevher şirketinin müşterilerine ait bilgileri ele geçirdi. Siyasi liderler, Hollywood yıldızları, milyarder iş insanlarının da aralarında olduğu pek çok müşterinin bilgilerinin sızdırıldığı belirtiliyor.

Devasa siber soygun dünya sosyetesini ve alışveriş yaptıkları mücevher şirketini sarstı.

Arkasında "Conti" adlı Rus bilgisayar korsanları olduğu düşünülen siber korsanlar, İngiliz mücevher şirketi Graff Diamonds'ı hedef aldı.

Dünya liderleri, Hollywood yıldızları, iş insanları ve milyarderlerin kişisel verileri ele geçirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin iddiasına göre saldırıyı yapanlar Rus siber korsanlar.

Habere göre, Donald Trump, David Beckham ve Sir Philip Green de bilgileri ele geçirilen isimler arasında...

Rus korsanların milyonlarca dolar fidye talep ettiği iddia ediliyor. Korsanlar Bitcoin ya da mücevherle ödeme yapılmasını istiyor.

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Daily Mail duyurdu: Dünyaca ünlü müşterilerin bilgilerini ele geçirdiler

MÜŞTERİLERİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

69 bin belgenin ele geçirildiği ve internetin gizli parçası olan 'karanlık ağ'a sızdırıldığı öne sürülüyor. İddialara göre bilgilerine ulaşılanlar arasında, Hollywood aktörleri arasında Tom Hanks, Samuel L. Jackson ve film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne yol açmasıyla gündeme oturan Alec Baldwin de var.

İngiliz Bilgi Komisyonu Ofisi ihlali araştırdığını açıkladı. Ofis, müşterilerin verilerini güvende tutamayan şirketlere milyonlarca pound para cezası uyguluyor.

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#İngiltere#Siber Saldırı#MÜCEVHER

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