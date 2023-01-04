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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Atina alarma geçti... Yunan basınından skandal manşet

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#Yunanistan#Tayfun Füzesi#Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğanın sözleri sonrası Atina alarma geçti... Yunan basınından skandal manşet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 15:39

Komşu Yunanistan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası adeta alarma geçmiş durumda. Erdoğan'ın Tayfun açıklaması ülke gündemine birinci sıradan giriş yaparken Yunan basınından skandal bir manşet geldi.

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Atina yaptığı açıklamalar ile Ege'deki tansiyonu artırmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da paniğe neden oldu.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan Yunanistan'a şu uyarıda bulundu;

'İşte Bayraktar, Baykar... Bütün eserleriyle... Baykar bize bir şeyi öğretti; artık biz yaparız, yaparız, yaparız. Biz İHA'yı yaptık mı, SİHA'yı yaptık mı, Akıncı'yı yaptık mı, Kızılelma'yı yaptık mı? Şimdi savaş uçağını yapıyor muyuz? Bu millet yapar. Bizim kendi eserimiz olan füzemiz yoktu, şimdi bunları kendimiz yapıyor muyuz? Öyle yapıyoruz ki Yunan tutuştu. 561 kilometre menzil, ben de arkadaşlara dedim ki yetmez, bunu 1000 kilometreye çıkarmamız lazım. Bu Haber geçince 'Bunlar Atina'yı vuracak' yazmaya başladılar. Siz uslu durun, bizim Atina'yla işimiz yok. Bize dokunmayana, biz dokunmayız.'

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Erdoğan'ın sözleri kısa sürede Yunanistan gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Ta Nea bu gelişmeyi 'Erdoğan'ın Yeni Meydan Okuması' başlığı ile okurlarına sundu.

'Ankara'dan meydan okumalar devam ediyor' denilen haberde Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verildi.

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Haberi birinci manşetinden duyuran bir başka Yunan gazete ise In.gr oldu.

Haberde 'Türkiye cumhurbaşkanı, Atina 'akıllıca oturursa' Ankara'nın onu füzelerle vurmayacağını söyleyerek Yunanistan'ı doğrudan tehdit etti' ifadelerine yer verildi.

Tayfun füzesinin 510 kilometre menzile sahip olduğu bilgisine yer verilen haberde Erdoğan'ın bunu yeterli bulmadığı ve menzilin 1000 kilometreye çıkması gerektiğini ifade ettiğine vurgu yapıldı.

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CNN Yunanistan ise Erdoğan'ın sözlerini skandal bir manşet ile okurlarına duyurdu.

'Erdoğan'dan akıl almaz açıklama' başlıklı haberde bu sözlerin Atina'ya doğrudan bir tehdit olduğu iddiasına yer verildi.

Kathimerini gazetesi ise 'Erdoğan akıllı otur, uslu dur uyarısında bulundu' yorumunda bulundu.

Proto Thema 'Erdoğan'dan yeni tehditler' başlığını attı. Haberde Erdoğan'ın 'Füzemiz yoktu, şimdi yaptık, Yunanlılar paniğe kapıldı' sözlerine yer verildi.

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#Yunanistan#Tayfun Füzesi#Dünya

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