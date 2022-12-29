Yunan sözcü haddini aştı... Skandal Türkiye açıklaması

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Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ediyor.

Son dönemde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunan siyasetçiler kervanına bir isim daha katıldı.

Hükümet sözcüsü Yannis Oikonomou Türkiye'yi hedef alan açıklamalara imza attı.

CNN Yunanistan'da yer alan habere göre, Oikonomou Türkiye'yi 'tehdit taktiklerine' başvurmak ile suçladı.

Yunan siyasetçi bu taktiklerin çıkmaz sokağa çıkacağının altını çizdi ve Yunanistan'ı korkutmayacağını belirtti.

Oikonomou açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye'nin giriştiği tehdit ve provokasyon taktiği kesinlikle çıkmaz sokaktır, çünkü Yunanistan ne korkutulur ne de terörize edilir.'

ÇAVUŞOĞLU'NDAN YUNANİSTAN'A NET MESAJ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Yunanistan'ın değil 12, 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz' sözü ile Atina'yı uyarmıştı.

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Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz. Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek, sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz.'

Çavuşoğlu'nun bu sözleri kısa sürede Yunan basınında manşet oldu.