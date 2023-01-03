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Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

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#MSB#Yunanistan#Düzensiz Göçmen
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 15:55

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenlerin bulunduğu botu, Türk kara sularına ittiğinin İHA ile tespit edildiğini, göçmenlerin Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığını açıkladı.

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin Midilli Adası kuzeyinde, 30 Aralık 2022 tarihinde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi.  

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#MSB#Yunanistan#Düzensiz Göçmen

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