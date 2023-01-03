Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin Midilli Adası kuzeyinde, 30 Aralık 2022 tarihinde, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi.