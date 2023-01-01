Yunanistan'dan 2023 itirafı... İşte Atina'nın en acil ihtiyacı!

Haberin Devamı

Geride bıraktığımız 2022 Yunanistan için adeta silahlanma yılı oldu.

Pek çok silah anlaşmasına imza atan Atina yönetimi bir yandan açıklamaları ile Türkiye'yi hedef alırken bir yandan da milyarlarca dolarlık harcamalar yaptı.

Yunanistan, silahlanmaya 2019’da 500 milyon Euro, 2020 yılında 530 milyon Euro, 2021 yılında 2.52 milyar Euro harcarken bu rakam 2022'de 3.37 milyar Euro'ya ulaştı.

Atina yönetimi, Temmuz 2019’dan bu yana 172 silahlanma programı için 14.4 milyar Euro’luk sözleşmelerin imzalandığını açıkladı.

Silahlanmaya milyarlarca Euro harcayan Yunanistan'dan itiraf gibi bir analiz geldi.

CNN Yunanistan 'Silahlanma ve diplomaside 2023'ün zorlukları' başlıklı haberinde dikkat çeken bilgilere yer verdi.

Stavros Ioannidis imzalı analizde Atina'nın başta savaş uçakları olmak üzere bir dizi yeni silaha sahip olduğunun altı çizildi ve şu ifadeye yer verildi;

Haberin Devamı

'Ancak pek çok önemli programı açıkta kaldı ve tamamlanma ufku belirmedi.'

Yunan ordusunun acil ihtiyacına değinen Yunan gazeteci 'Bunlardan en önemlisi Yunan Donanmasının acilen ihtiyacı olan Korvetlerdir' dedi.

Atina'nın Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını yakından takip ettiğinin altını çizen Ioannidis yazısında şu ifadeye yer verdi;

Atina'nın gözü, Türkiye'nin 'Mavi Vatan' anlatısına karşı ittifaklarını güçlendirmek amacıyla sürekli olarak Doğu Akdeniz'de.'

GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Gözden Kaçmasın Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan Türkiye sınırında yeni tahrik Haberi görüntüle

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Haberin Devamı

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.