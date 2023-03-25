'Çok geç Macron, gördük...' Fransız lider canlı yayında fena yakalandı!

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Emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören yasa tasarısı Fransa'yı adeta yangın yerine çevirdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron haftalardır devam eden protestolara rağmen geri adım atmayı reddetti üstelik ülkedeki gerilim zirvedeyken Anayasa'nın özel bir maddesini kullanarak meclisi devre dışı bıraktı.

Ülke çapında 300'e yakın noktada düzenlenen protestolarda dün 450'den fazla gösterici gözaltına alındı. Bordeaux kentinde belediye binası ateşe verildi. Protestolar o kadar büyüdü ki İngiltere Kralı III. Charles'ın ülkeye düzenleyeceği ziyaret Macron'dan gelen talep ile ertelendi.



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441 polis memurunun da yaralandığı protestolarda en çok dikkat çeken slogan "Louis giyotinle idam edildi! Yeniden başlayabiliriz Macron” oldu. İngiliz Telegraph gazetesi halkın öfkesinin protestolara alışık Fransa için bile yeni bir şey olduğunu yazdı.



Macron'a ikinci dönem için seçilmesinden sadece dokuz ay sonra gelen 'giyotin tehdidinin' hafife alınmaması gerektiğini belirten gazete siyaset bilimci Dominique Moisi'nin sözlerine yer verdi ve uyardı: Düşünülenin aksine protestolar zararsız değil, giderek daha çok derinlere işliyor.



SAATİ KRİZ ÇIKARDI



Hükümetin emeklilik yasası için meclisi baypas etmesi sonrası Macron hükümetine karşı verilen ilk gensoru önergesi Pazartesi günü 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 olan oy çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle reddedildi.



Gensoru önergesinden sadece 9 kişinin oyu ile kıl payı kurtulan Macron, Fransızların öfkesini yatıştırmak için canlı yayına çıkıp açıklama yaptı ancak halka zeytin dalı uzatmayı planladığı bu konuşma bugün dünya çapında konuşulan yeni bir krizin kapısını araladı.



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Elysee Sarayı'nda TF1 kanalından Marie-Sophie Lacarrau ve France 2 kanalından Julian Bugier'ın sorularını cevaplandıran Fransız liderin röportajın ortasında kolundaki lüks saati çıkarması, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Macron'un canlı yayın devam ederken elini masanın altına çekip ihtiyatlı bir şekilde saati çıkarması sosyal medyada büyük bir öfke dalgasına yol açtı. Fransızlar Macron'u 'halktan kopuk' olmakla suçlarken muhalefet Fransız lider için 'zenginlerin başkanı' ifadesini kullandı.



Kriz çıkaran saatin değeri tam olarak bilinmiyor. Eleştirmenler saatin 80.000 Euro olduğunu ileri sürerken, Fransız medyası, saatin Bell & Ross tarafından yapıldığını ve 1.600 € ile 2.400 € arasında bir maliyete sahip olduğunu yazdı.

ELYSEE SARAYI AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

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Hükümetin emeklilik yasasına karşı yaygın bir öfkenin hakim olduğu Fransa'da, kısa sürede viral olan görüntüye tepkiler o kadar büyüdü ki Elysee Sarayı konuya ilişkin açıklama yapmak zorunda kaldı. Yapılan açıklamada Macron'un herhangi bir şeyi saklamaya çalışmadığı belirtildi ve saatin masaya çarpmasından dolayı ses çıkardığı ve bu nedenle çıkarıldığı belirtildi.





Petit jeu (facile).

Qu'est-ce qui disparaît entre ces 2 extraits ? pic.twitter.com/kkn0U8p1Gj — Caisses de grève (@caissesdegreve) March 23, 2023

"ÇOK GEÇ MACRON, SÜSLÜ SAATİNİ GÖRDÜK"

Fransa'nın konuştuğu saat krizi bugün ülke sınırlarını aştı. Dünya gazetelerinin çoğu Macron'un lüks saatini manşetlerine taşırken İngiliz Dailymail gazetesi 'Çok geç Macron, süslü saatini gördük' başlığını kullandı.



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Telegraph gazetesi Macron'un her zaman kendi seçtiği bir zamanda konuşması ve harekete geçmesi nedeni ile ona Fransa'da 'saatlerin efendisi' dendiğini yazdı. Gazete ayrıca Macron'un takım elbisesinin de 5.000 Euro olduğuna dair tartışmalar olduğuna dikkat çekti.

Fransız medyasında ise 'Macron'un sihir numarası' başlığı dikkat çekti. Fransızlar Macron'un saatinin bir anda ortadan kaybolması ile dalga geçerek düşük ücretli işçilerin böyle bir saat almak için asla yeterli bütçesinin olmayacağı belirtti.